Белоруссия усилит меры безопасности во время массовых мероприятий

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что республика усилит меры безопасности во время массовых мероприятий, в том числе связанных с выборами президента страны, так как среди задержанных под Минском россиян были снайперы, подрывники и айтишники.
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Как сообщает телеканал ОНТ по итогам встречи членов Совбеза с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Равков заявил, что глава государства обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. Речь идет об усилении контроля за допуском в местах проведения массовых мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей.
"Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", - заявил Равков.
Он добавил, что "вся последующая информация, которая будет появляться, будет своевременно доводиться, общественность будет информироваться".