https://ria.ru/20200729/1575134104.html
Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Погранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственной границы, сообщил телеканал ОНТ по итогам заседания Совбеза республики со ссылкой на его... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:19
2020-07-29T22:18
задержание россиян под минском
россия
андрей равков
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575131734.html
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https://ria.ru/20200729/1575117388.html
Арсений Новиков
России надо давно вводить полноценный пограничный режим с этой страной.
186
Mar Nightmare
Помню, когда Россия усилила контроль на границе с Белоруссией в связи с тем, что та объявила "день открытых дверей" с ЕС, было столько визгу! Батька долго вещал про то, что он разберётся, что это неправильно, что он всем всё скажет! Зато когда сами...Может нам реально сделать нормальный погранконтроль с Белоруссией без всяких послаблений?
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россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, россия, андрей равков, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 июл — РИА Новости.
Погранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственной границы, сообщил телеканал ОНТ
по итогам заседания Совбеза республики со ссылкой на его госсекретаря Андрея Равкова
.
"В том числе граница с Российской Федерацией
в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", — добавил госсекретарь Совбеза.
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Быковский пояснил РИА Новости, как усилится прикрытие рубежей страны.
"Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны. <…> Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент", — сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, означает ли это закрытие границы с Россией, он подчеркнул, что это можно трактовать как создание "заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси".
Задержание под Минском
Ранее российское посольство в Минске
сообщило, что Министерство иностранных дел республики официально уведомило дипмиссию о задержании 32 граждан России.
На совещании Совбеза глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик
сообщил президенту Александру Лукашенко
, что задержанные — "члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера".
В свою очередь, Равков отметил, что 14 человек из задержанных ранее "зафиксировали" в Донбассе
. В этой связи в МИД республики вызовут послов России и Украины
, добавил он.
Лукашенко назвал случившееся "чрезвычайным происшествием", поручил силовикам разобраться в ситуации и обратиться за разъяснениями в "соответствующие структуры Российской Федерации".
О задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании Вагнера", являющихся гражданами России, и еще одного россиянина на юге страны, днем сообщили белорусские СМИ.
Утверждается, что они приехали в столицу Белоруссии в ночь на 25 июля, сначала остановились в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий. При этом сообщается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию страны "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".