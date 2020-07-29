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Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Погранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственной границы, сообщил телеканал ОНТ по итогам заседания Совбеза республики со ссылкой на его... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:18
задержание россиян под минском
россия
андрей равков
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575134393.html
https://ria.ru/20200729/1575117388.html
России надо давно вводить полноценный пограничный режим с этой страной.
186
Помню, когда Россия усилила контроль на границе с Белоруссией в связи с тем, что та объявила "день открытых дверей" с ЕС, было столько визгу! Батька долго вещал про то, что он разберётся, что это неправильно, что он всем всё скажет! Зато когда сами...Может нам реально сделать нормальный погранконтроль с Белоруссией без всяких послаблений?
135
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россия
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568732140_0:108:3259:1941_1400x0_80_0_0_6f973a9f20c3947a51bc0044c3f8b6c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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задержание россиян под минском, россия, андрей равков, белоруссия, в мире

Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией

21:19 29.07.2020 (обновлено: 22:18 29.07.2020)
24425
© РИА Новости / Михаил Федоров / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
© РИА Новости / Михаил Федоров
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственной границы, сообщил телеканал ОНТ по итогам заседания Совбеза республики со ссылкой на его госсекретаря Андрея Равкова.
"В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", — добавил госсекретарь Совбеза.
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Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Быковский пояснил РИА Новости, как усилится прикрытие рубежей страны.
"Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны. <…> Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент", — сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, означает ли это закрытие границы с Россией, он подчеркнул, что это можно трактовать как создание "заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси".

Задержание под Минском

Ранее российское посольство в Минске сообщило, что Министерство иностранных дел республики официально уведомило дипмиссию о задержании 32 граждан России.
На совещании Совбеза глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик сообщил президенту Александру Лукашенко, что задержанные — "члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера".
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В свою очередь, Равков отметил, что 14 человек из задержанных ранее "зафиксировали" в Донбассе. В этой связи в МИД республики вызовут послов России и Украины, добавил он.
Лукашенко назвал случившееся "чрезвычайным происшествием", поручил силовикам разобраться в ситуации и обратиться за разъяснениями в "соответствующие структуры Российской Федерации".
О задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании Вагнера", являющихся гражданами России, и еще одного россиянина на юге страны, днем сообщили белорусские СМИ.
Утверждается, что они приехали в столицу Белоруссии в ночь на 25 июля, сначала остановились в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий. При этом сообщается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию страны "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
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Задержание россиян под МинскомРоссияАндрей РавковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
России надо давно вводить полноценный пограничный режим с этой страной.
29 июля, 21:28
Арсений Новиков
152100033
Помню, когда Россия усилила контроль на границе с Белоруссией в связи с тем, что та объявила "день открытых дверей" с ЕС, было столько визгу! Батька долго вещал про то, что он разберётся, что это неправильно, что он всем всё скажет! Зато когда сами...Может нам реально сделать нормальный погранконтроль с Белоруссией без всяких послаблений?
29 июля, 21:29
Mar Nightmare
119000016
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