Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией

МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственной границы, сообщил Погранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственной границы, сообщил телеканал ОНТ по итогам заседания Совбеза республики со ссылкой на его госсекретаря Андрея Равкова

"В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", — добавил госсекретарь Совбеза.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Быковский пояснил РИА Новости, как усилится прикрытие рубежей страны.

"Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны. <…> Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, означает ли это закрытие границы с Россией, он подчеркнул, что это можно трактовать как создание "заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси".

Задержание под Минском

Ранее российское посольство в Минске сообщило, что Министерство иностранных дел республики официально уведомило дипмиссию о задержании 32 граждан России.

В свою очередь, Равков отметил, что 14 человек из задержанных ранее "зафиксировали" в Донбассе . В этой связи в МИД республики вызовут послов России и Украины , добавил он.

Лукашенко назвал случившееся "чрезвычайным происшествием", поручил силовикам разобраться в ситуации и обратиться за разъяснениями в "соответствующие структуры Российской Федерации".

О задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании Вагнера", являющихся гражданами России, и еще одного россиянина на юге страны, днем сообщили белорусские СМИ.