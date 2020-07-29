Белый дом пообещал новые санкции против Сирии

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США продолжат вводить новые санкции против Сирии в рамках кампании давления на Дамаск, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
"Последуют новые санкции, которые будут частью постоянной кампании экономического и политического давления, направленного на то, чтобы не дать режиму (президента Башара) Асада ресурсы, которые он использует для войны против сирийского народа", - говорится в письменном заявлении Макинани.
По ее утверждению, введенные в среду санкции не направлены против сирийского народа.
"Администрация (США) по-прежнему привержена долгосрочному политическому урегулированию в Сирии. Режим Асада и его покровители должны признать, что политическое решение — единственный жизнеспособный механизм для мирного окончания сирийского конфликта", - добавила представитель Белого дома.
США расширили санкции против Сирии, внеся в список четырех человек, в том числе сына сирийского президента Башара Асада, а также десять компаний, сообщил американский минфин.
Из коммюнике следует, что санкции введены против сына сирийского президента Хафеза Асада 2001 года рождения.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.