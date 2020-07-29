Россияне в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах

СУХУМ, 29 июл - РИА Новости. Российские пенсионеры в Абхазии перестанут с августа получать пенсии в банкоматах, сообщает пресс-служба министерства соцобеспечения и демографической политики республики.
"Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Абхазии и доплаты к пенсиям о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии будет прекращено", - говорится в сообщении.
Пенсию теперь можно будет получить исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии. Пенсию будут выдавать при предъявлении документа, удостоверяющего личность и банковской карты пенсионера, уточнили в пресс-службе. "По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Абхазии", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии. Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет пенсионного фонда России, составила свыше 15 миллионов рублей.
Сейчас в пенсионном фонде РФ числится 30719 человек, которые постоянно проживают в Абхазии и получают российскую пенсию.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год.
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