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В комитете ГД не раскрыли имена из запроса о втором гражданстве депутатов
Глава комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не стал комментировать имена депутатов, которые упоминаются в запросе комитета по... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:04
дмитрий парфенов
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий парфенов, госдума рф, вячеслав володин, политика

В комитете ГД не раскрыли имена из запроса о втором гражданстве депутатов

21:04 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не стал комментировать имена депутатов, которые упоминаются в запросе комитета по вопросу проверки наличия предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство.
Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию. Пискарев сообщил журналистам, что соответствующий запрос был направлен комитетом и комиссией в ЦИК.
"До окончания проверки это делать некорректно", - сказал Пискарев журналистам, говоря о персоналиях, которые упоминаются в запросе.
В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.
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Впервые эта тема затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в середине апреля. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
Позднее глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.
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Дмитрий ПарфеновГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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