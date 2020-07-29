В комитете ГД не раскрыли имена из запроса о втором гражданстве депутатов

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не стал комментировать имена депутатов, которые упоминаются в запросе комитета по вопросу проверки наличия предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство.
Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию. Пискарев сообщил журналистам, что соответствующий запрос был направлен комитетом и комиссией в ЦИК.
"До окончания проверки это делать некорректно", - сказал Пискарев журналистам, говоря о персоналиях, которые упоминаются в запросе.
В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.
Впервые эта тема затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в середине апреля. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
Позднее глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.