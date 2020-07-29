В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Белорусский телеканал ОНТ заявил, что в республике задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который, по утверждению канала, работал на выборах президента США, когда победил Барак Обама, а также "строил" избирательную кампанию Ксении Собчак в России.
"В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров – тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак. По версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни". По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение", - было заявлено в эфире ОНТ.
"Страна для жизни" - видеоблог Сергея Тихановского, мужа кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Этот видеоблог "раскручивался" в соцсетях модератором, гражданином России Дмитрием Поповым, который был задержан в июне. По данным телеканала, ранее Попов в России вел "интернет-страницы, паблики, социальные сети радикального движения "Мужское государство", благодаря чему "активность Попова заметили политтехнологи, и он попал в команду Тихановского".
В эфире ОНТ был показан допрос Попова, в ходе которого он рассказывает, что Шклярова, с которым он контактировал на фоне избирательной кампании в Белоруссии, интересовали, в частности, эффективность его действий в соцсетях "Страны для жизни", рост аудитории. Также, по словам Попова, Шклярова "очень интересовала" деятельность Тихановского.
Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, 16 июня не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов. Правозащитники республики считают блогера политическим заключенным.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Всего на этот пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.