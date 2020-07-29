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В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Белорусский телеканал ОНТ заявил, что в республике задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который, по утверждению канала, работал на выборах президента США,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:21
гродно
светлана тихановская
ксения собчак
барак обама
сша
задержание россиян под минском
белоруссия
в мире
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О, белорусы Трампа поддерживают (арестовали главного стратега выборов в Штатах в пользу Обамы)!
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гродно
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гродно, светлана тихановская, ксения собчак, барак обама, сша, задержание россиян под минском, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

21:01 29.07.2020 (обновлено: 23:21 29.07.2020)
12680
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова / Политтехнолог Виталий Шкляров
Политтехнолог Виталий Шкляров
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова /
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Белорусский телеканал ОНТ заявил, что в республике задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который, по утверждению канала, работал на выборах президента США, когда победил Барак Обама, а также "строил" избирательную кампанию Ксении Собчак в России.
Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров – тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак. По версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни". По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение", - было заявлено в эфире ОНТ.
Светлана Тихановская
28 июля, 21:30
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"Страна для жизни" - видеоблог Сергея Тихановского, мужа кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Этот видеоблог "раскручивался" в соцсетях модератором, гражданином России Дмитрием Поповым, который был задержан в июне. По данным телеканала, ранее Попов в России вел "интернет-страницы, паблики, социальные сети радикального движения "Мужское государство", благодаря чему "активность Попова заметили политтехнологи, и он попал в команду Тихановского".
В эфире ОНТ был показан допрос Попова, в ходе которого он рассказывает, что Шклярова, с которым он контактировал на фоне избирательной кампании в Белоруссии, интересовали, в частности, эффективность его действий в соцсетях "Страны для жизни", рост аудитории. Также, по словам Попова, Шклярова "очень интересовала" деятельность Тихановского.
Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, 16 июня не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов. Правозащитники республики считают блогера политическим заключенным.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Всего на этот пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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ГродноСветлана ТихановскаяКсения СобчакБарак ОбамаСШАЗадержание россиян под МинскомБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
чем дальше в пущу, тем больше дичи
29 июля, 21:45
uura.s
1060003
О, белорусы Трампа поддерживают (арестовали главного стратега выборов в Штатах в пользу Обамы)!
29 июля, 21:28
Александр Дьяков
480003
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