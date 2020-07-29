В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

В эфире ОНТ был показан допрос Попова, в ходе которого он рассказывает, что Шклярова, с которым он контактировал на фоне избирательной кампании в Белоруссии, интересовали, в частности, эффективность его действий в соцсетях "Страны для жизни", рост аудитории. Также, по словам Попова, Шклярова "очень интересовала" деятельность Тихановского.