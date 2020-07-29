Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

"Если мэр и губернатор не остановят немедленно преступления и насилие со стороны анархистов и подстрекателей, федеральное правительство войдет (в город - ред.) и сделает дело, которое должны были сделать местные правоохранительные органы!" - пригрозил Трамп.

"Если бы федеральное правительство и его замечательные правоохранительные органы из министерства внутренней безопасности не вошли в Портленд неделю назад, сейчас бы никакого Портленда не было — его бы сожгли и сровняли с землей", - заявил Трамп.