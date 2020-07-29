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Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:55
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
портленд
орегон
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире

Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

20:55 29.07.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
Федеральные силы покинут американский Портленд, их заменит местная полиция, заявила ранее губернатор Орегона Кейт Браун.
"Если мэр и губернатор не остановят немедленно преступления и насилие со стороны анархистов и подстрекателей, федеральное правительство войдет (в город - ред.) и сделает дело, которое должны были сделать местные правоохранительные органы!" - пригрозил Трамп.
"Если бы федеральное правительство и его замечательные правоохранительные органы из министерства внутренней безопасности не вошли в Портленд неделю назад, сейчас бы никакого Портленда не было — его бы сожгли и сровняли с землей", - заявил Трамп.
Офицеры федеральных силовых ведомств на протяжении ряда дней обеспечивали порядок в Портленде, где ежевечерне происходят беспорядки. Местные избранные чиновники, в основном принадлежащие к оппозиционным Трампу демократам, осуждали действия федеральных властей.
Президент США Дональд Трамп
28 июля, 18:28
Трамп пошутил о "вине России" в беспорядках в США
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампПортлендОрегонСШАВ мире
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