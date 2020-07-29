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Федеральные силы США покинут Портленд
Федеральные силы США покинут американский Портленд, где происходят беспорядки, их заменит местная полиция, заявила губернатор Орегона Кейт Браун. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:54
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
портленд
орегон
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире

Федеральные силы США покинут Портленд

20:52 29.07.2020 (обновлено: 20:54 29.07.2020)
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© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкСотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
© РИА Новости / Зак Вилкинсон
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Федеральные силы США покинут американский Портленд, где происходят беспорядки, их заменит местная полиция, заявила губернатор Орегона Кейт Браун.
"После обсуждений с вице-президентом (Майком) Пенсом и другими федеральное правительство согласилось вывести федеральных офицеров из Портленда. Они действовали как оккупационные силы и принесли с собой насилие. Начиная с завтрашнего дня, все офицеры Погранично-таможенной службы и офицеры иммиграционно-таможенной полиции покинут центр Портленда", - написала Браун в Twitter.
"Офицеры нашей местной полиции штата Орегон будут в центре города, чтобы защищать права орегонцев на свободу слова и поддерживать мир. Давайте сосредоточимся на требованиях движения "Жизни черных имеют значение" обеспечить правосудие для всех рас и ответственность полиции", - добавила губернатор, также призвав к реформе полиции.
Офицеры федеральных силовых ведомств на протяжении ряда дней обеспечивали порядок в Портленде, где ежевечерне происходят беспорядки. Местные избранные чиновники, в основном принадлежащие к оппозиционным президенту Дональду Трампу демократам, осуждали действия федеральных властей.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампПортлендОрегонСШАВ мире
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