Федеральные силы США покинут Портленд

"После обсуждений с вице-президентом (Майком) Пенсом и другими федеральное правительство согласилось вывести федеральных офицеров из Портленда. Они действовали как оккупационные силы и принесли с собой насилие. Начиная с завтрашнего дня, все офицеры Погранично-таможенной службы и офицеры иммиграционно-таможенной полиции покинут центр Портленда", - написала Браун в Twitter.
"Офицеры нашей местной полиции штата Орегон будут в центре города, чтобы защищать права орегонцев на свободу слова и поддерживать мир. Давайте сосредоточимся на требованиях движения "Жизни черных имеют значение" обеспечить правосудие для всех рас и ответственность полиции", - добавила губернатор, также призвав к реформе полиции.
Офицеры федеральных силовых ведомств на протяжении ряда дней обеспечивали порядок в Портленде, где ежевечерне происходят беспорядки. Местные избранные чиновники, в основном принадлежащие к оппозиционным президенту Дональду Трампу демократам, осуждали действия федеральных властей.
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