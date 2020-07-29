Федеральные силы США покинут Портленд

"Офицеры нашей местной полиции штата Орегон будут в центре города, чтобы защищать права орегонцев на свободу слова и поддерживать мир. Давайте сосредоточимся на требованиях движения "Жизни черных имеют значение" обеспечить правосудие для всех рас и ответственность полиции", - добавила губернатор, также призвав к реформе полиции.