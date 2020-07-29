Число зараженных коронавирусом в Британии за сутки увеличилось на 763

Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. Исходя из прежних данных, на данный момент зарегистрировано почти 46 тысяч смертей от COVID-19.