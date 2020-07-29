Число зараженных коронавирусом в Британии за сутки увеличилось на 763

ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 763, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Общее число заболевших составило 301 455.
Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 581.
Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. Исходя из прежних данных, на данный момент зарегистрировано почти 46 тысяч смертей от COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.