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Религия и мировоззрение
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Аббясов: социальные сети сегодня - это тоже минбар
Первый замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов назвал социальные сети "современным минбаром", отметив, что одним из самых активных блогеров на сегодня... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:50
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - религия и мировоззрение

Аббясов: социальные сети сегодня - это тоже минбар

20:49 29.07.2020 (обновлено: 20:50 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Первый замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов назвал социальные сети "современным минбаром", отметив, что одним из самых активных блогеров на сегодня является имам-хатыб Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов.
"Сейчас у каждого муфтия в регионе, у каждого имама практически есть свой аккаунт в соцсетях… Ислам учит нас быть современными, и у нас, кстати, даже такой лозунг появился: новые технологии на службе Всевышнему. На сегодня нашим минбаром, нашей трибуной является минбар не только традиционный, который мы привыкли видеть в мечетях, но и соцсети – это тоже минбар, это тоже трибуна, через которую мы можем вещать", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, не во всех регионах России есть мечети и мусульманские центры, но зато "интернет и телефон сегодня есть у каждого, и, безусловно, это очень помогает".
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"Из числа имамов самые активные, кто еще до пандемии начал использовать соцсети, - это наш имам-хатыб Мемориальной мечети Шамиль-хазрат Аляутдинов, но он еще как коуч-тренер выступает. Мы призываем нашу молодежь, чтобы они больше слушали официальное духовенство, то есть, тех имамов или те сайты, блоги, которые не скрываются, а именно официально выступают", - добавил Аббясов.
Он признал, что есть и те, кто, прикрываясь какими-то именами, пытается "вводить людей в заблуждение, сбивать их с правильного пути и отправлять их на путь экстремизма, радикализма, и не дай бог, чтобы это доводилось до терроризма".
"И такое тоже есть. За этим стоят серьезные компании, структуры, которые вносят свой раскол, смуту в обществе - то, что мы называем "фитной", прикрываясь только лозунгами ислама", - добавил муфтий.
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