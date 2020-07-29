Аббясов: социальные сети сегодня - это тоже минбар

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Первый замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов назвал социальные сети "современным минбаром", отметив, что одним из самых активных блогеров на сегодня является имам-хатыб Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов.

"Сейчас у каждого муфтия в регионе, у каждого имама практически есть свой аккаунт в соцсетях… Ислам учит нас быть современными, и у нас, кстати, даже такой лозунг появился: новые технологии на службе Всевышнему. На сегодня нашим минбаром, нашей трибуной является минбар не только традиционный, который мы привыкли видеть в мечетях, но и соцсети – это тоже минбар, это тоже трибуна, через которую мы можем вещать", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, не во всех регионах России есть мечети и мусульманские центры, но зато "интернет и телефон сегодня есть у каждого, и, безусловно, это очень помогает".

"Из числа имамов самые активные, кто еще до пандемии начал использовать соцсети, - это наш имам-хатыб Мемориальной мечети Шамиль-хазрат Аляутдинов, но он еще как коуч-тренер выступает. Мы призываем нашу молодежь, чтобы они больше слушали официальное духовенство, то есть, тех имамов или те сайты, блоги, которые не скрываются, а именно официально выступают", - добавил Аббясов.

Он признал, что есть и те, кто, прикрываясь какими-то именами, пытается "вводить людей в заблуждение, сбивать их с правильного пути и отправлять их на путь экстремизма, радикализма, и не дай бог, чтобы это доводилось до терроризма".