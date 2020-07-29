МИД Белоруссии пока не приглашал российского посла

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева пока не приглашали в МИД республики в связи с ситуацией с задержанием более 30 россиян под Минском, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе дипмиссии.
"Приглашение посла России в МИД Республики Беларусь в посольство на данный момент не поступало", - отметили в пресс-службе.
Белорусские СМИ сообщили в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян.
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе.