https://ria.ru/20200729/1575132841.html
Сотрудник дипмиссии планирует посетить задержанных в Белоруссии россиян
Задержанных в Белоруссии россиян в четверг планирует посетить сотрудник дипмиссии РФ, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:37
2020-07-29T20:37
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посольство рф в белоруссии
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575131982.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/27062/95/270629532_0:164:3216:1973_1400x0_80_0_0_69ae960663ee7813a600b90713c6f5bf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, посольство рф в белоруссии, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире