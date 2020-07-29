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Сотрудник дипмиссии планирует посетить задержанных в Белоруссии россиян
Задержанных в Белоруссии россиян в четверг планирует посетить сотрудник дипмиссии РФ, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:37
задержание россиян под минском
посольство рф в белоруссии
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Сотрудник дипмиссии планирует посетить задержанных в Белоруссии россиян

20:37 29.07.2020
1496
© Фото : Сайт Посольства России в Республике БеларусьПосольство России в Минске
Посольство России в Минске
© Фото : Сайт Посольства России в Республике Беларусь
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Задержанных в Белоруссии россиян в четверг планирует посетить сотрудник дипмиссии РФ, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"Речь идёт о том, чтобы завтра организовать такое общение. Предполагается, что оно будет", - сказали в посольстве.
Ранее сообщалось, что посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии сообщение о задержании 32 россиян.
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
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Задержание россиян под МинскомПосольство РФ в БелоруссииМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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