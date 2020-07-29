ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, председатель социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень сообщил, что ЦИК республики срочно собирает в четверг на встречу претендентов на высший государственный пост страны.
"Позвонили (из ЦИК – ред.) вечером, сообщили, что Лидия Михайловна (глава ЦИК – ред.) поставила задачу срочно собрать всех кандидатов на встречу завтра", - сказал РИА Новости кандидат. Он отметил, что ему не пояснили, в связи с чем проводится данная встреча.
Кандидат в президенты Белоруссии, экс-депутат Анна Канопацкая подтвердила РИА Новости, что также приглашена в четверг на встречу в ЦИК.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.