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ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Кандидат в президенты Белоруссии, председатель социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень сообщил, что ЦИК республики срочно собирает в четверг на встречу РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:08
сергей черечень
анна канопацкая
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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353
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сергей черечень, анна канопацкая, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

20:34 29.07.2020 (обновлено: 21:08 29.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Минске
Предвыборная агитация в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, председатель социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень сообщил, что ЦИК республики срочно собирает в четверг на встречу претендентов на высший государственный пост страны.
"Позвонили (из ЦИК – ред.) вечером, сообщили, что Лидия Михайловна (глава ЦИК – ред.) поставила задачу срочно собрать всех кандидатов на встречу завтра", - сказал РИА Новости кандидат. Он отметил, что ему не пояснили, в связи с чем проводится данная встреча.
Кандидат в президенты Белоруссии, экс-депутат Анна Канопацкая подтвердила РИА Новости, что также приглашена в четверг на встречу в ЦИК.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Валерий Цепкало
Вчера, 10:47
Супруга Цепкало рассказала, почему экс-кандидат выехал именно в Россию
1152007
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Сергей ЧереченьАнна КанопацкаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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