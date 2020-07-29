ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

"Позвонили (из ЦИК – ред.) вечером, сообщили, что Лидия Михайловна (глава ЦИК – ред.) поставила задачу срочно собрать всех кандидатов на встречу завтра", - сказал РИА Новости кандидат. Он отметил, что ему не пояснили, в связи с чем проводится данная встреча.