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МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:47
валерий вакульчик
александр лукашенко
задержание россиян под минском
россия
андрей равков
мид белоруссии
минск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий вакульчик, александр лукашенко, задержание россиян под минском, россия, андрей равков, мид белоруссии, минск, белоруссия, украина, в мире

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

20:13 29.07.2020 (обновлено: 20:47 29.07.2020)
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
"На сегодняшний день главой государства поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности. Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов. Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - заявил Равков в эфире телеканала СТВ.
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности, ему доложили о ситуации в связи с задержанием "более трех десятков представителей иностранной частной военной компании", сообщила пресс-служба главы государства. В ходе этого совещания председатель КГБ республики Валерий Вакульчик подтвердил, что задержанные под Минском россияне состояли в ЧВК "Вагнер" А госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что МИД республики пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по этому делу, поскольку не менее 14 из задержанных россиян "были зафиксированы" в Донбассе.
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Валерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоЗадержание россиян под МинскомРоссияАндрей РавковМИД БелоруссииМинскБелоруссияУкраинаВ мире
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Ощущение такое как будто заложников взяли на государственном уровне
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