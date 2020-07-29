https://ria.ru/20200729/1575131939.html
Названа новая угроза для экономики США
Падение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:08
2020-07-29T21:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сша
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575077566.html
Константин Сотиев
Какая проблема! Они сами из страны делают ЛГБТ государство! Рождаются дети там где есть пестик и тычинка! А если пестик пестик тыкает или тычинка тычинку, новая жизнь не зарождается как ни крути)))
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572275445_0:22:3276:1865_1400x0_80_0_0_aaf13ced8440c3f5392c2097072fa62f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, сша, в мире
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Падение рождаемости в США
создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg
.
В последние годы суммарный коэффициент рождаемости в США сократился с 2,1 до 1,7 ребенка на одну женщину. Кроме того, 34% американок из-за вызванного пандемией кризиса хотят отложить беременность или иметь меньше детей. К таким выводам пришел Институт Гутмахера в ходе проведенного опроса.
С негативным прогнозом выступили также аналитики Брукингского института. По их подсчетам, в следующем году в США родится на полмиллиона меньше детей, чем изначально ожидали демографы. Вместе с 150 тысячами жертв коронавируса в США это падение скажется на экономике в будущем. Так, Штаты лишатся большого количества потребителей, рабочих и налогоплательщиков.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, всего насчитывается свыше 16,5 миллиона инфицированных, более 650 тысяч из которых умерли.
Лидером по числу зараженных коронавирусом являются США: в стране зафиксировано более 4,3 миллиона инфицированных, из которых около 150 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.