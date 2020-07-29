Названа новая угроза для экономики США

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Падение рождаемости в Падение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg

В последние годы суммарный коэффициент рождаемости в США сократился с 2,1 до 1,7 ребенка на одну женщину. Кроме того, 34% американок из-за вызванного пандемией кризиса хотят отложить беременность или иметь меньше детей. К таким выводам пришел Институт Гутмахера в ходе проведенного опроса.

С негативным прогнозом выступили также аналитики Брукингского института. По их подсчетам, в следующем году в США родится на полмиллиона меньше детей, чем изначально ожидали демографы. Вместе с 150 тысячами жертв коронавируса в США это падение скажется на экономике в будущем. Так, Штаты лишатся большого количества потребителей, рабочих и налогоплательщиков.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается свыше 16,5 миллиона инфицированных, более 650 тысяч из которых умерли.

Лидером по числу зараженных коронавирусом являются США: в стране зафиксировано более 4,3 миллиона инфицированных, из которых около 150 тысяч скончались.