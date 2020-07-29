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Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова в инстаграме рассказала об участии в новом проекте. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:04
культура
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени

Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу

20:04 29.07.2020
27216
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова в инстаграме рассказала об участии в новом проекте.
Как написала актриса, сейчас она заканчивает сниматься в комедийном шоу "Сториз" — "юмористических зарисовках о простых и знакомых героях".
Как отметила Михалкова, в проекте приняли участие 12 актеров, которым каждый съемочный день приходилось перевоплощаться в десятки разных образов: "от библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного".
Актриса заверила поклонников, что совсем скоро состоится премьера.
В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. В октябре прошлого года актриса сообщила об уходе из шоу.
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КультураЮлия МихалковаШоу-бизнесУральские пельмени
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