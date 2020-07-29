Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу

Как написала актриса, сейчас она заканчивает сниматься в комедийном шоу "Сториз" — "юмористических зарисовках о простых и знакомых героях".

Как отметила Михалкова, в проекте приняли участие 12 актеров, которым каждый съемочный день приходилось перевоплощаться в десятки разных образов: "от библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного".