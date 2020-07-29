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https://ria.ru/20200729/1575131425.html
Число заболевших COVID-19 в Турции за сутки выросло на 942
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 942, умерли 14 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

Число заболевших COVID-19 в Турции за сутки выросло на 942

19:55 29.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 942, умерли 14 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Днем ранее он информировал, что число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных.
"Сегодня выявлено 942 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 228 924. Умерли 14 больных, всего умерших – 5659. Вылечились сегодня 996 пациентов, всего - 212 557", - написал Коджа в сети микроблогов Twitter.
С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введенных из-за пандемии. В среду Коджа говорил, что в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах могут ввести новые ограничительные меры.
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