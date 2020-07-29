Число заболевших COVID-19 в Турции за сутки выросло на 942

Днем ранее он информировал, что число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных.

С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введенных из-за пандемии. В среду Коджа говорил, что в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах могут ввести новые ограничительные меры.