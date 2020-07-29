В Израиле за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло за сутки на 1 943 и составило к вечеру среды 67 734, пять пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 491, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства, сейчас в стране больны 34 521 человек, в тяжелом состоянии находятся 328 пациентов, из них 99 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 32 722 человека уже выздоровели.
В Израиле с начала июня начался повторный рост заболеваемости. Правительство приняло решение о введении новых ограничений, включая закрытие ресторанов, бассейнов и тренажерных залов, однако специальная комиссия Кнессета последовательно отменила эти ограничения.
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