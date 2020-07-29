Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200729/1575131046.html
Муфтии призвали мусульман уступать ближним и ценить жизнь
Ценить каждый миг жизни, с терпением и вниманием относиться к ближним призвали в среду верующих первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам Валиуллин... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:47
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
религия
война в сирии
новости - религия и мировоззрение
рушан аббясов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571915276_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_575db566f3a289e18d9b828db5a87a9f.jpg
https://ria.ru/20200729/1574922371.html
https://ria.ru/20200729/1575121863.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571915276_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_575db566f3a289e18d9b828db5a87a9f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571915276_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fe1b43ae0e43f12ecc8d9dd5e9946622.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571915276_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8e4714006f667c23d7782c5908551e7a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, религия, война в сирии, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, общество

Муфтии призвали мусульман уступать ближним и ценить жизнь

19:44 29.07.2020 (обновлено: 19:47 29.07.2020)
196
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВерующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Ценить каждый миг жизни, с терпением и вниманием относиться к ближним призвали в среду верующих первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам Валиуллин и заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов на пресс-конференции проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.
"(По случаю праздника Курбан-байрам – ред.) я хотел бы пожелать верующим терпения, взаимного уважения, максимальной жертвенности. Потому что жертва заключается не только (в заклании – ред.) барашка, а в том, чтобы человек в своей душе воспитал умение уступать ближнему", - сказал Валиуллин.
Также он призвал верующих всех конфессий прислушиваться к духовным наставникам и учителям. "Всем нам нужно научиться быть жертвенными, уметь уступать, прислушиваться, реализовывать благие намерения", - подчеркнул Валиуллин.
В свою очередь, первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов, призвал людей переосмыслить свою веру в Бога в связи с пандемией.
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Вчера, 09:00Религия и мировоззрение
Курбан-Байрам 2020 - чего нельзя делать в праздник жертвоприношения
"Всевышний дает нам время, чтобы мы были более праведными, старались лучше слышать и понимать друг друга. Мы ответственны за каждое свое дело и слово: как в этом мире, так и в вечности. Поэтому (призываю – ред.) ценить каждый миг жизни, понимать, что мы не вечны, и никто не знает, сколько кому отпущено в этом мире, делать как можно больше добра, быть праведнее, проявлять терпение на все невзгоды. И конечно, нужно делать выводы и совершенствоваться", - сказал Аббясов.
По его словам, для выполнения этих предписаний Всевышний и дает людям такие праздники, как Курбан-байрам, а также для того, "чтобы мы отходили от мирской суеты, которая нас поглощает, чтобы размышлять о вечном и духовном". Тогда, отметил муфтий, "будет интереснее и проще жить".
"Всегда нужно уважать друг друга, вне зависимости от национальных и религиозных различий: все мы являемся творениями Всевышнего и происходим от одного отца и матери – Адама и Евы. Всевышний создал нас разными, чтобы мы познавали, уважали и ценили друг друга и созидали во благо", - подытожил Аббясов.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Вчера, 17:10Религия и мировоззрение
Мусульман попросили не посещать массовые мероприятия в Курбан-байрам
610000
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияВойна в СирииНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовОбщество
Рекомендуем
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
Муфтият рассказал, как будут праздновать Курбан-байрам в Чечне
Тесты на COVID-19 в лаборатории
На Кубе больше двух недель нет смертей от COVID-19
Города мира. Баку
Азербайджан сообщил об уничтожении беспилотника на границе с Арменией
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
В Харькове ищут взрывчатку в торговом центре
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Число заболевших COVID-19 в Турции за сутки выросло на 942
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Ереван назвал заявление Баку о сбитом беспилотнике дезинформацией
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
В Греции у десяти туристов обнаружили коронавирус
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Муфтий: "Россия 1" будет вести трансляцию в Курбан-байрам
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Один доллар
Названа новая угроза для экономики США
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
Лента новостейМолния