Муфтии призвали мусульман уступать ближним и ценить жизнь

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Ценить каждый миг жизни, с терпением и вниманием относиться к ближним призвали в среду верующих первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам Валиуллин и заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов на пресс-конференции проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.

"(По случаю праздника Курбан-байрам – ред.) я хотел бы пожелать верующим терпения, взаимного уважения, максимальной жертвенности. Потому что жертва заключается не только (в заклании – ред.) барашка, а в том, чтобы человек в своей душе воспитал умение уступать ближнему", - сказал Валиуллин.

Также он призвал верующих всех конфессий прислушиваться к духовным наставникам и учителям. "Всем нам нужно научиться быть жертвенными, уметь уступать, прислушиваться, реализовывать благие намерения", - подчеркнул Валиуллин.

В свою очередь, первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов, призвал людей переосмыслить свою веру в Бога в связи с пандемией.

"Всевышний дает нам время, чтобы мы были более праведными, старались лучше слышать и понимать друг друга. Мы ответственны за каждое свое дело и слово: как в этом мире, так и в вечности. Поэтому (призываю – ред.) ценить каждый миг жизни, понимать, что мы не вечны, и никто не знает, сколько кому отпущено в этом мире, делать как можно больше добра, быть праведнее, проявлять терпение на все невзгоды. И конечно, нужно делать выводы и совершенствоваться", - сказал Аббясов.

По его словам, для выполнения этих предписаний Всевышний и дает людям такие праздники, как Курбан-байрам, а также для того, "чтобы мы отходили от мирской суеты, которая нас поглощает, чтобы размышлять о вечном и духовном". Тогда, отметил муфтий, "будет интереснее и проще жить".