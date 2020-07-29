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На Кубе больше двух недель нет смертей от COVID-19
Уже 18 дней на Кубе не регистрируется ни одной смерти от коронавируса, следует из данных Минздрава страны. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:40
2020-07-29T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире