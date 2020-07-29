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На Кубе больше двух недель нет смертей от COVID-19
Уже 18 дней на Кубе не регистрируется ни одной смерти от коронавируса, следует из данных Минздрава страны. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:40
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире

На Кубе больше двух недель нет смертей от COVID-19

19:40 29.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Уже 18 дней на Кубе не регистрируется ни одной смерти от коронавируса, следует из данных Минздрава страны.
Число погибших закрепилось на отметке 87. При этом несколько дней в стране не было пациентов в тяжелом или критическом состоянии. Однако в новом докладе министерства, опубликованном в среду, стало известно об одной гражданке острова 67 лет, состояние которой оценивается как критическое.
Всего в стране зарегистрировано 2588 случаев коронавируса, выздоровели уже 2353 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВ мире
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