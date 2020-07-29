На Кубе больше двух недель нет смертей от COVID-19

Число погибших закрепилось на отметке 87. При этом несколько дней в стране не было пациентов в тяжелом или критическом состоянии. Однако в новом докладе министерства, опубликованном в среду, стало известно об одной гражданке острова 67 лет, состояние которой оценивается как критическое.