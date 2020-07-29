https://ria.ru/20200729/1575130872.html
В Харькове ищут взрывчатку в торговом центре
Правоохранители ищут взрывчатку в торгово-развлекательном центре в Харькове, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Украины в Харьковской области. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:37
2020-07-29T19:37
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, харьков, украина, в мире