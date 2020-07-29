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Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян, сообщила пресс-служба дипмиссии в среду. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:02
задержание россиян под минском
посольство рф в белоруссии
мид белоруссии
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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задержание россиян под минском, посольство рф в белоруссии, мид белоруссии, в мире

Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян

19:36 29.07.2020 (обновлено: 20:02 29.07.2020)
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© Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
© Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"
МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян, сообщила пресс-служба дипмиссии в среду.
"Посольством получено от главного консульского управления МИД Республики Беларусь официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России", - говорится в сообщении пресс-службы посольства в Twitter.
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 19:02
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
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Задержание россиян под МинскомПосольство РФ в БелоруссииМИД БелоруссииВ мире
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