https://ria.ru/20200729/1575130851.html
Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян, сообщила пресс-служба дипмиссии в среду. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:36
2020-07-29T20:02
задержание россиян под минском
посольство рф в белоруссии
мид белоруссии
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575129419.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575114490_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_6caa0f73e499198d30874931f28f117c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, посольство рф в белоруссии, мид белоруссии, в мире