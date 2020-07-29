Муфтият рассказал, как будут праздновать Курбан-байрам в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Праздничные молитвы на мусульманский праздник Курбан-байрам в Чечне пройдут при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции из-за пандемии, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Чечни.

Власти Чечни в связи с праздником Курбан-байрам объявили в республике два выходных дня - 30 и 31 июля. Праздничные мероприятия не отменены, но власти предупредили о необходимости строгого соблюдения норм безопасности в условиях пандемии. Ранее, в июне, муфтият республики отменил введенный из-за коронавируса запрет на коллективные молитвы в мечетях, сохранив ограничения для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

"Праздничные молитвы проходят обычно в крупных мечетях республики, муфтият призвал верующих строго соблюдать меры предосторожности, социальную дистанцию и масочный режим. За соблюдение мер отвечают имамы мечетей. Для соблюдения социальной дистанции в мечетях установлены специальные разметки", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что местный телеканал "Грозный" будет вести прямую трансляцию праздничной молитвы из мечети "Сердце Чечни", "чтобы создать атмосферу праздника в домах, в том числе для тех, кто не смог прийти в мечеть по состоянию здоровья или из-за возраста".

Кроме того, в Чечне по инициативе руководства республики пройдут благотворительные акции, будут раздавать животных для совершения обряда жертвоприношения, сообщили РИА Новости в правительстве Чечни.

"Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил свыше 20 тысяч баранов, которые будут раздаваться не только малоимущим и сиротам, но и тем, кто внес значительный вклад в борьбе с пандемией. Это врачи, волонтеры, журналисты", - отметили в правительстве.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, однако в этом году многие мусульмане не смогли совершить хадж: власти Саудовской Аравии впервые отменили паломничество к святыням Мекки и Медины для иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса, напомнил представитель муфтията.

По его словам, в связи с этим муфтият вернул жителям Чечни поданные в комитет по хаджу для организации паломничества документы и деньги.

"Тысячи людей в Чечне не смогли совершить хадж, к сожалению, из-за угрозы здоровью людей. Им пришлось забрать документы, но мы очень надеемся на милость Аллаха, и в следующем году мусульмане со всего мира смогут посетить главные святыни, нам остается только молиться об этом, и мы призываем к этому всех", - отметил представитель муфтията.