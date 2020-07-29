Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200729/1575130696.html
Муфтият рассказал, как будут праздновать Курбан-байрам в Чечне
Праздничные молитвы на мусульманский праздник Курбан-байрам в Чечне пройдут при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции из-за пандемии,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:33
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
религия
вячеслав грозный
новости - религия и мировоззрение
саудовская аравия
медина
мекка
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155784/56/1557845670_0:194:2951:1854_1400x0_80_0_0_9c7fd5a2750d7c147104a7313b0762f4.jpg
https://ria.ru/20200729/1575121863.html
https://ria.ru/20200729/1575107927.html
https://ria.ru/20200729/1575106502.html
https://ria.ru/20200729/1575130273.html
саудовская аравия
медина
мекка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155784/56/1557845670_0:194:2951:1854_1400x0_80_0_0_9c7fd5a2750d7c147104a7313b0762f4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155784/56/1557845670_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_9aef34a6e72c2508e0891300f61b52d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155784/56/1557845670_452:0:2500:2048_1400x0_80_0_0_504db000ddb15a2e15acaa589727903f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, религия, вячеслав грозный, новости - религия и мировоззрение, саудовская аравия, медина, мекка, общество

Муфтият рассказал, как будут праздновать Курбан-байрам в Чечне

19:32 29.07.2020 (обновлено: 19:33 29.07.2020)
1385
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМечеть "Гордость мусульман" имени пророка Муххаммеда в Шали
Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Праздничные молитвы на мусульманский праздник Курбан-байрам в Чечне пройдут при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции из-за пандемии, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Чечни.
Власти Чечни в связи с праздником Курбан-байрам объявили в республике два выходных дня - 30 и 31 июля. Праздничные мероприятия не отменены, но власти предупредили о необходимости строгого соблюдения норм безопасности в условиях пандемии. Ранее, в июне, муфтият республики отменил введенный из-за коронавируса запрет на коллективные молитвы в мечетях, сохранив ограничения для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Вчера, 17:10Религия и мировоззрение
Мусульман попросили не посещать массовые мероприятия в Курбан-байрам
"Праздничные молитвы проходят обычно в крупных мечетях республики, муфтият призвал верующих строго соблюдать меры предосторожности, социальную дистанцию и масочный режим. За соблюдение мер отвечают имамы мечетей. Для соблюдения социальной дистанции в мечетях установлены специальные разметки", - отметил собеседник.
Он подчеркнул, что местный телеканал "Грозный" будет вести прямую трансляцию праздничной молитвы из мечети "Сердце Чечни", "чтобы создать атмосферу праздника в домах, в том числе для тех, кто не смог прийти в мечеть по состоянию здоровья или из-за возраста".
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Вчера, 14:28Религия и мировоззрение
Муфтий Подмосковья рассказал, как провести Курбан-байрам в этом году
Кроме того, в Чечне по инициативе руководства республики пройдут благотворительные акции, будут раздавать животных для совершения обряда жертвоприношения, сообщили РИА Новости в правительстве Чечни.
"Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил свыше 20 тысяч баранов, которые будут раздаваться не только малоимущим и сиротам, но и тем, кто внес значительный вклад в борьбе с пандемией. Это врачи, волонтеры, журналисты", - отметили в правительстве.
Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, однако в этом году многие мусульмане не смогли совершить хадж: власти Саудовской Аравии впервые отменили паломничество к святыням Мекки и Медины для иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса, напомнил представитель муфтията.
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Вчера, 14:12Религия и мировоззрение
Муфтий: хадж в Мекку в 2020 году совершат 10 тыс человек
По его словам, в связи с этим муфтият вернул жителям Чечни поданные в комитет по хаджу для организации паломничества документы и деньги.
"Тысячи людей в Чечне не смогли совершить хадж, к сожалению, из-за угрозы здоровью людей. Им пришлось забрать документы, но мы очень надеемся на милость Аллаха, и в следующем году мусульмане со всего мира смогут посетить главные святыни, нам остается только молиться об этом, и мы призываем к этому всех", - отметил представитель муфтията.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов.
Паломники, совершающие хадж, на горе Рахма в долине Арафата
Вчера, 19:23Религия и мировоззрение
Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий
201010
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияВячеслав ГрозныйНовости - Религия и мировоззрениеСаудовская АравияМединаМеккаОбщество
Рекомендуем
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Муфтий: "Россия 1" будет вести трансляцию в Курбан-байрам
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
Муфтии призвали мусульман уступать ближним и ценить жизнь
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
Кран в ванной комнате
Ученые определили срок гибели коронавируса в воде
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
Лента новостейМолния