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Республика Адыгея
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Адыгея имеет резерв коечного фонда и лекарств для больных COVID-19
Адыгея сформировала значительный резерв коечного фонда и запас медикаментов для помощи заразившимся коронавирусом, заявил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:31
республика адыгея
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мурат кумпилов
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурат кумпилов, коронавирусы, республика адыгея, общество

Адыгея имеет резерв коечного фонда и лекарств для больных COVID-19

19:31 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Адыгея сформировала значительный резерв коечного фонда и запас медикаментов для помощи заразившимся коронавирусом, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
Президент РФ Владимир Путин в среду провёл совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Глава государства заявил о необходимости сформировать запас медоборудования и средств индивидуальной защиты, которые должны быть в нужном количестве и в больницах, и в аптеках, отметил, что в федеральных и региональных медучреждениях должен быть сохранен резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом. От Адыгеи в совещании участвовал глава республики Мурат Кумпилов.
"В республике сформирован значительный резерв коечного фонда госпиталей для приёма ковидных больных, создан необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты", - сообщает пресс-служба Кумпилова со ссылкой на главу региона, прокомментировавшего итоги совещания.
"Мы нацелены на недопущение масштабного всплеска заболеваний и будем делать для этого всё необходимое", – приводятся слова главы Адыгеи.

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Республика АдыгеяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурат КумпиловКоронавирусыРеспублика АдыгеяОбщество
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