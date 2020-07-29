Адыгея имеет резерв коечного фонда и лекарств для больных COVID-19

КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Адыгея сформировала значительный резерв коечного фонда и запас медикаментов для помощи заразившимся коронавирусом, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
Президент РФ Владимир Путин в среду провёл совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Глава государства заявил о необходимости сформировать запас медоборудования и средств индивидуальной защиты, которые должны быть в нужном количестве и в больницах, и в аптеках, отметил, что в федеральных и региональных медучреждениях должен быть сохранен резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом. От Адыгеи в совещании участвовал глава республики Мурат Кумпилов.
"В республике сформирован значительный резерв коечного фонда госпиталей для приёма ковидных больных, создан необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты", - сообщает пресс-служба Кумпилова со ссылкой на главу региона, прокомментировавшего итоги совещания.
"Мы нацелены на недопущение масштабного всплеска заболеваний и будем делать для этого всё необходимое", – приводятся слова главы Адыгеи.
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