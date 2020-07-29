Адыгея имеет резерв коечного фонда и лекарств для больных COVID-19

"В республике сформирован значительный резерв коечного фонда госпиталей для приёма ковидных больных, создан необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты", - сообщает пресс-служба Кумпилова со ссылкой на главу региона, прокомментировавшего итоги совещания.

"Мы нацелены на недопущение масштабного всплеска заболеваний и будем делать для этого всё необходимое", – приводятся слова главы Адыгеи.