https://ria.ru/20200729/1575130439.html
Муфтий: "Россия 1" будет вести трансляцию в Курбан-байрам
Трансляция проповеди и праздничной молитвы в Курбан-байрам 31 июля будет доступна на телеканалах "Россия 1" и "360", заявил в среду первый заместитель... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:29
2020-07-29T19:29
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, youtube, москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Трансляция проповеди и праздничной молитвы в Курбан-байрам 31 июля будет доступна на телеканалах "Россия 1" и "360", заявил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.
"Мы договорились с правительством Московской области, что трансляция праздничной молитвы начнется в 7 утра на телеканале "360". А в 9 утра начнется трансляция на телеканале "Россия 1". Мы все будем дублировать на своих информационных ресурсах – официальном сайте и YouTube-канале", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что богослужение пройдет только в Соборной мечети в Москве.
"Включив федеральные каналы, сайты, YouTube, верующие могут послушать проповедь и совершить домашние молитвы", - подытожил Аббясов.