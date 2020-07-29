Муфтий: "Россия 1" будет вести трансляцию в Курбан-байрам

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Трансляция проповеди и праздничной молитвы в Курбан-байрам 31 июля будет доступна на телеканалах "Россия 1" и "360", заявил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.

"Мы договорились с правительством Московской области, что трансляция праздничной молитвы начнется в 7 утра на телеканале "360". А в 9 утра начнется трансляция на телеканале "Россия 1". Мы все будем дублировать на своих информационных ресурсах – официальном сайте и YouTube-канале", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что богослужение пройдет только в Соборной мечети в Москве.