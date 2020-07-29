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Религия и мировоззрение
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Муфтий: "Россия 1" будет вести трансляцию в Курбан-байрам
Трансляция проповеди и праздничной молитвы в Курбан-байрам 31 июля будет доступна на телеканалах "Россия 1" и "360", заявил в среду первый заместитель... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:29
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Муфтий: "Россия 1" будет вести трансляцию в Курбан-байрам

19:29 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Трансляция проповеди и праздничной молитвы в Курбан-байрам 31 июля будет доступна на телеканалах "Россия 1" и "360", заявил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.
"Мы договорились с правительством Московской области, что трансляция праздничной молитвы начнется в 7 утра на телеканале "360". А в 9 утра начнется трансляция на телеканале "Россия 1". Мы все будем дублировать на своих информационных ресурсах – официальном сайте и YouTube-канале", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что богослужение пройдет только в Соборной мечети в Москве.
"Включив федеральные каналы, сайты, YouTube, верующие могут послушать проповедь и совершить домашние молитвы", - подытожил Аббясов.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Вчера, 14:28Религия и мировоззрение
Муфтий Подмосковья рассказал, как провести Курбан-байрам в этом году
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовYouTubeМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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