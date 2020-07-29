https://ria.ru/20200729/1575130336.html
Задержанные россияне состоят в ЧВК "Вагнер", заявил глава КГБ Белоруссии
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании "Вагнер". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:27
2020-07-29T20:02
задержание россиян под минском
россия
валерий вакульчик
александр лукашенко
минск
кгб белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575129419.html
Evgeniy Domichev
если это так, чего не порешали между службами? так то и белорусских товарищей можно на территории рф понавыхватывать, мол из ЧВК Колхоз
33
Mar Nightmare
У меня дежавю - что-то в этом роде мы уже наблюдали на другой сопредельной территории. Видимо это заразно и теперь перекинулось в Белоруссию. Как же хочется батьке усидеть в кресле! Скоро он там российские дивизии в Беловежской пуще найдёт....найдёт, но никому не покажет.
33
14
россия
минск
белоруссия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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