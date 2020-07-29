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Задержанные россияне состоят в ЧВК "Вагнер", заявил глава КГБ Белоруссии
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании "Вагнер". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:02
задержание россиян под минском
россия
валерий вакульчик
александр лукашенко
минск
кгб белоруссии
белоруссия
в мире
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если это так, чего не порешали между службами? так то и белорусских товарищей можно на территории рф понавыхватывать, мол из ЧВК Колхоз
33
У меня дежавю - что-то в этом роде мы уже наблюдали на другой сопредельной территории. Видимо это заразно и теперь перекинулось в Белоруссию. Как же хочется батьке усидеть в кресле! Скоро он там российские дивизии в Беловежской пуще найдёт....найдёт, но никому не покажет.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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задержание россиян под минском, россия, валерий вакульчик, александр лукашенко, минск, кгб белоруссии, белоруссия, в мире

Задержанные россияне состоят в ЧВК "Вагнер", заявил глава КГБ Белоруссии

19:27 29.07.2020 (обновлено: 20:02 29.07.2020)
2609
© Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
© Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"
МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании "Вагнер".
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
"Примерно в 5 часов 30 минут (совпадает с мск - ред.)… под Минском были задержаны 32 гражданина Российской Федерации – члена военизированной организации, частной военной компании Вагнера", - заявил Вакульчик в ходе доклада Лукашенко на срочном совещании с членами Совбеза Белоруссии. Фрагмент совещания показал телеканал "Беларусь 1" в среду.
Лукашенко уточнил: "абсолютно точно установлено", что задержанные входят в компанию "Вагнер". "Да", - ответил Вакульчик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 19:02
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
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Задержание россиян под МинскомРоссияВалерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоМинскКГБ БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
если это так, чего не порешали между службами? так то и белорусских товарищей можно на территории рф понавыхватывать, мол из ЧВК Колхоз
29 июля, 19:33
Evgeniy Domichev
2530014
У меня дежавю - что-то в этом роде мы уже наблюдали на другой сопредельной территории. Видимо это заразно и теперь перекинулось в Белоруссию. Как же хочется батьке усидеть в кресле! Скоро он там российские дивизии в Беловежской пуще найдёт....найдёт, но никому не покажет.
29 июля, 19:34
Mar Nightmare
2621013
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