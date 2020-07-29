В Италии объявили "красный" уровень погодной опасности в десяти городах

РИМ, 29 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Италии объявило "красный" уровень погодной опасности в десяти крупных городах страны из-за ухудшения ситуации с жарой, которая к пятнице достигнет 40-градусных температур.

Установившуюся на Апеннинах жару, как и другие виды непогоды, минздрав в специальных бюллетенях отмечает четырьмя цветами, маркирующими степень опасности для здоровья человека. Так, "красный" цвет погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".

Турине, Болонье и Флоренции. Несмотря на 35-градусную температуру, ни один из 27 крупнейших городов страны в среду не дошел до "красного" уровня опасности. В пятницу, когда прогнозы погоды обещают 40 градусов тепла, последний уровень метеоугрозы объявлен в 10 административных центрах, в том числе в Риме

Специалисты связывают традиционную летнюю жару с приходом антициклона из Марокко Алжира . Обычно речь при этом идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту. Для обозначения подобной погоды в итальянском языке есть специальное слово afa. Это чрезвычайно удушливая жара, сопровождающаяся безветрием и очень влажным воздухом.

Доклад высшего института по охране и исследованиям окружающей среды Италии (Ispra) подтвердил тенденцию к потеплению климата на Апеннинах. По данным метеорологов, самым жарким годом за последние 60 лет стал 2018 год, второе место занимает 2015 год. Тройку рекордсменов замыкает прошлый год с пиком температурной аномалии в конце июня.