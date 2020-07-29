Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575129839.html
В Италии объявили "красный" уровень погодной опасности в десяти городах
Министерство здравоохранения Италии объявило "красный" уровень погодной опасности в десяти крупных городах страны из-за ухудшения ситуации с жарой, которая к... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:14
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/112940/47/1129404796_0:534:6078:3953_1400x0_80_0_0_a67561b99c0af2ac76475d4b4f165109.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574202329.html
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/112940/47/1129404796_0:534:6078:3953_1400x0_80_0_0_a67561b99c0af2ac76475d4b4f165109.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/112940/47/1129404796_50:0:6030:4485_1400x0_80_0_0_b126b6a2a67ac8edf08fd2d910d5a530.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/112940/47/1129404796_797:0:5282:4485_1400x0_80_0_0_d321819369b2ad6eeb414607b03d5500.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
италия, в мире

В Италии объявили "красный" уровень погодной опасности в десяти городах

19:14 29.07.2020
3369
© AP Photo / Andrew MedichiniТуристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары
Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары
© AP Photo / Andrew Medichini
РИМ, 29 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Министерство здравоохранения Италии объявило "красный" уровень погодной опасности в десяти крупных городах страны из-за ухудшения ситуации с жарой, которая к пятнице достигнет 40-градусных температур.
Установившуюся на Апеннинах жару, как и другие виды непогоды, минздрав в специальных бюллетенях отмечает четырьмя цветами, маркирующими степень опасности для здоровья человека. Так, "красный" цвет погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".
Несмотря на 35-градусную температуру, ни один из 27 крупнейших городов страны в среду не дошел до "красного" уровня опасности. В пятницу, когда прогнозы погоды обещают 40 градусов тепла, последний уровень метеоугрозы объявлен в 10 административных центрах, в том числе в Риме, Турине, Болонье и Флоренции.
Специалисты связывают традиционную летнюю жару с приходом антициклона из Марокко и Алжира. Обычно речь при этом идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту. Для обозначения подобной погоды в итальянском языке есть специальное слово afa. Это чрезвычайно удушливая жара, сопровождающаяся безветрием и очень влажным воздухом.
Отдыхающие в парке Олимпийской деревни во время аномальной жары в Москве
11 июля, 09:44
"Непробиваемая стена". Синоптики о причинах аномальных летних катаклизмов
Доклад высшего института по охране и исследованиям окружающей среды Италии (Ispra) подтвердил тенденцию к потеплению климата на Апеннинах. По данным метеорологов, самым жарким годом за последние 60 лет стал 2018 год, второе место занимает 2015 год. Тройку рекордсменов замыкает прошлый год с пиком температурной аномалии в конце июня.
Более того, восемь из десяти самых жарких годов в новейшей истории Италии приходятся на период после 2010 года.
500310
Обсудить 0
ИталияВ мире
Рекомендуем
Ушастые медузы в Берлинском зоопарке
В Германии рассказали о крупнейшем за 18 лет нашествии ушастых медуз
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Источник назвал причину переноса старта "Протон-М"
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Граждане Израиля получат выплаты на фоне пандемии
Роман Вильфанд
Вильфанд назвал регионы с наибольшими температурными аномалиями
Продавец цветов на одной из улиц в Турине
Премьер Италии предложил продлить режим ЧС до октября
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Федеральные силы США покинут Портленд
Полиция Аризоны
В Аризоне загорелся сошедший с рельсов поезд
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Паломники, совершающие хадж, на горе Рахма в долине Арафата
Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
Лента новостейМолния