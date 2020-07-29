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Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены. Мужчина, по данным СК, нанес ножевые ранения супруге сначала в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:04
следственный комитет россии (ск рф)
алексеевка
саткинский район
челябинская область
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575051626.html
Ужас, слов нет.Средневековье какое-то.Люди озверели.
19
Когда, когда у нас появится адекватный закон о семейном насилии? Это же наверняка не первый случай насилия в этой семье. Если бы их расселили раньше, женщина была бы жива. Каждый день новости о зверских убийствах жен, мы вернулись в средневековье.
10
8
алексеевка
саткинский район
челябинская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_719176845c7ce05fa0136e74c9dc90cb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), алексеевка, саткинский район, челябинская область, происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

19:04 29.07.2020
24613
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены. Мужчина, по данным СК, нанес ножевые ранения супруге сначала в машине, потом на обочине на глазах двух детей, сообщило в среду СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 29 июля на автодороге около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, подозреваемый несколько раз ударил ножом супругу, а затем ещё раз ножом ударил на обочине дороги. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Дети переданы матери погибшей.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)",- говорится в сообщении.
Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается, поясняет СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)АлексеевкаСаткинский районЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ужас, слов нет.Средневековье какое-то.Люди озверели.
29 июля, 19:51
Лариса Ахметова
1720000
Когда, когда у нас появится адекватный закон о семейном насилии? Это же наверняка не первый случай насилия в этой семье. Если бы их расселили раньше, женщина была бы жива. Каждый день новости о зверских убийствах жен, мы вернулись в средневековье.
29 июля, 21:29
mmparahina
800101
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