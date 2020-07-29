Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены. Мужчина, по данным СК, нанес ножевые ранения супруге сначала в машине, потом на обочине на глазах двух детей, сообщило в среду СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 29 июля на автодороге около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, подозреваемый несколько раз ударил ножом супругу, а затем ещё раз ножом ударил на обочине дороги. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Дети переданы матери погибшей.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)",- говорится в сообщении.
Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается, поясняет СК.