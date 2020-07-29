Адвокат Ефремова поднимет в суде вопрос о том, был ли актер за рулем

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

"В машине он, да, находился", — добавил юрист.

Пашаев подчеркнул, что актер "никогда свою вину не признавал". Он добавил, что такую позицию Ефремов якобы занял еще во время предварительного следствия.

По словам юриста, артист сожалеет о случившемся, но "это не значит, что он виноват".

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня в центре Москвы . По версии следствия, будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Машина артиста столкнулась с фургоном Lada, водитель которого Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Через несколько дней после происшествия Ефремов записал ролик, в котором извинился перед семьей погибшего, назвав свои действия непростительными. Он отметил, что честно понесет наказание. По словам адвоката родственников Захарова Александра Добровинского , они не приняли извинения, а от предложенной Ефремовым материальной помощи отказались.

Впоследствии Пашаев сообщил, что актер не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала его машина".