Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан РФ и заявил, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Вечером в среду президент Белоруссии созвал срочное совещание с членами Совета безопасности страны в связи с этим задержанием.
"Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
По данным агентства, на совещании отдельное поручение Лукашенко дал своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как (президент России – ред.) Путин говорит, пургу не гнали", - сказал он.