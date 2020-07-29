Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575129419.html
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан РФ и заявил, что у Минска "нет... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T00:46
владимир путин
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://ria.ru/20200729/1575117388.html
Надоел хуже горькой редьки.
213
А вечный шантаж и недовольство? Переобувается на лету!!!
189
26
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_74f5a6613935fb29ae3811545d63c8ea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_519:0:2567:2048_1400x0_80_0_0_1f850f9007ca3c0cfb696655ff071953.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

19:02 29.07.2020 (обновлено: 00:46 30.07.2020)
33405
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан РФ и заявил, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Вечером в среду президент Белоруссии созвал срочное совещание с членами Совета безопасности страны в связи с этим задержанием.
"Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
По данным агентства, на совещании отдельное поручение Лукашенко дал своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как (президент России – ред.) Путин говорит, пургу не гнали", - сказал он.
Кадры задержания боевиков ЧВК в Белоруссии
Вчера, 16:15
Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"
126529101282
Обсудить 26
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Надоел хуже горькой редьки.
29 июля, 19:04
Фёдор Сергеев
9911105448
А вечный шантаж и недовольство? Переобувается на лету!!!
29 июля, 19:03
артур царев
9910104039
Рекомендуем
Кадры задержания боевиков ЧВК в Белоруссии
Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанные россияне состоят в ЧВК "Вагнер", заявил глава КГБ Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
Политтехнолог Виталий Шкляров
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
В Совфеде отреагировали на решение США подвинуть войска ближе к России
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Задержание россиян под Минском
Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу сайта "Миротворец"
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова поднимет в суде вопрос о том, был ли актер за рулем
Таможенно-пропускной пункт Красное на границе России и Белоруссии
Минск разъяснил меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
Лента новостейМолния