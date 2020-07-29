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В Аризоне загорелся сошедший с рельсов поезд
Поезд сошел с рельсов в американском городе Темпе (штат Аризона), произошло сильное возгорание, сообщает полиция города. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:01
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аризона, в мире

В Аризоне загорелся сошедший с рельсов поезд

19:01 29.07.2020
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© Flickr / banspyПолиция Аризоны
Полиция Аризоны
© Flickr / banspy
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в американском городе Темпе (штат Аризона), произошло сильное возгорание, сообщает полиция города.
"Полиция и пожарная служба Темпе находятся на месте крушения поезда и крупного пожара над (озером) Темпе-Таун-Лейк. Движение на некоторых дорогах вблизи Темпе-Таун-Лейк и к западу от центра Темпе ограничено. Просьба избегать данной зоны", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Полиция также отметила, что вся зона Темпе-Таун-Лейк закрыта из соображений безопасности до дальнейшего уведомления.
По данным местного телеканала ABC 15, инцидент произошел около 06.00 (16.00 мск). Как сообщает телеканал со ссылкой на представителя пожарного отделения Темпе, сошедший с рельсов поезд принадлежит компании Union Pacific. По данным пожарных, авария привела к частичному обрушению моста над озером Темпе-Таун-Лейк.
На месте работают около 90 пожарных, сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют, отмечает телеканал.
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