В Сирии планируют построить часовню с именем Айя-София

ДАМАСК, 29 июл - РИА Новости. Командир сирийского ополчения христианского города Скальбия Набиль Абдаллах заявил о намерении построить в родном городе часовню с символичным именем Айя-София.
"Это символичная небольшая церковь не более четырех метров в высоту и четырех в ширину. Это маленькая часовня будет призвана показать настоящее лицо Сирии, где сосуществуют разные цивилизации и культуры. Особенно в этом городе (Скальбии), который принял больше 4 тысяч беженцев, которые бежали от террора",- рассказал РИА Новости Абдаллах.
По словам командира христианского ополчения, часовню будет связывать с кафедральным собором в Стамбуле Айя-София только имя.
Абдаллах также сказал, что на строительство церкви "получено благословение от патриарха Антиохийской православной церкви Иоанна десятого".
Абдаллах также рассказал, что рядом с часовней планируется посадить аллею, посвященную павшим бойцам города Скальбии и русским воинам, погибшим на сирийской земле.