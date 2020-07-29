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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200729/1575129213.html
В Сирии планируют построить часовню с именем Айя-София
Командир сирийского ополчения христианского города Скальбия Набиль Абдаллах заявил о намерении построить в родном городе часовню с символичным именем Айя-София. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:58
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, сирия, стамбул, в мире

В Сирии планируют построить часовню с именем Айя-София

18:58 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 29 июл - РИА Новости. Командир сирийского ополчения христианского города Скальбия Набиль Абдаллах заявил о намерении построить в родном городе часовню с символичным именем Айя-София.
"Это символичная небольшая церковь не более четырех метров в высоту и четырех в ширину. Это маленькая часовня будет призвана показать настоящее лицо Сирии, где сосуществуют разные цивилизации и культуры. Особенно в этом городе (Скальбии), который принял больше 4 тысяч беженцев, которые бежали от террора",- рассказал РИА Новости Абдаллах.
По словам командира христианского ополчения, часовню будет связывать с кафедральным собором в Стамбуле Айя-София только имя.
Абдаллах также сказал, что на строительство церкви "получено благословение от патриарха Антиохийской православной церкви Иоанна десятого".
Абдаллах также рассказал, что рядом с часовней планируется посадить аллею, посвященную павшим бойцам города Скальбии и русским воинам, погибшим на сирийской земле.
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеСирияСтамбулВ мире
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