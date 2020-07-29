В Британии назначили нового главу внешней разведки

ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Мария Табак. Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 станет нынешний политический директор МИД страны Ричард Мур, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел с согласия премьер-министра одобрил назначение Ричарда Мура в качестве главы МИ-6. Ричард сменит на этом посту сэра Алекса Янгера, который покинет службу осенью", - говорится в сообщении.
27 июля, 17:56На граниСела на измену. Британия ради России пересмотрит закон 1695 годаПока все слишком размыто. Под формулировку "считать преступником любого, кто присягает иному государству и пытается въехать в Британию "может подойти даже некий условный американец. Хотя, если это Трамп, то и безусловный.
В прошлом Мур занимал посты посла Великобритании в Турции и заместителя советника по нацбезопасности секретариата кабинета министров.
Бывший военный Алекс Янгер занимал пост главы МИ-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке составляет почти 20 лет. Янгер должен был покинуть свой пост в ноябре 2019 года по окончании пятилетнего срока, но по просьбе правительства остался на посту для обеспечения стабильности в сфере безопасности после выхода Великобритании из ЕС. На долю Янгера выпало участие в расследовании терактов 2017 года, а также инцидента в Солсбери. В апреле прошлого года Янгера постигла личная трагедия: в автокатастрофе погиб его сын Сэм.
2 апреля 2019, 13:59Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе