В Британии назначили нового главу внешней разведки

Села на измену. Британия ради России пересмотрит закон 1695 года Пока все слишком размыто. Под формулировку "считать преступником любого, кто присягает иному государству и пытается въехать в Британию "может подойти даже некий условный американец. Хотя, если это Трамп, то и безусловный.