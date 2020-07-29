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В Британии назначили нового главу внешней разведки
Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 станет нынешний политический директор МИД страны Ричард Мур, говорится в переданном в РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:08
солсбери
ми-6
алекс янгер
великобритания
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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солсбери, ми-6, алекс янгер, великобритания, в мире

В Британии назначили нового главу внешней разведки

18:53 29.07.2020 (обновлено: 19:08 29.07.2020)
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© AP Photo / Stephane Mate/Pool photoРичард Мур
Ричард Мур
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photo
Ричард Мур. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Мария Табак. Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 станет нынешний политический директор МИД страны Ричард Мур, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел с согласия премьер-министра одобрил назначение Ричарда Мура в качестве главы МИ-6. Ричард сменит на этом посту сэра Алекса Янгера, который покинет службу осенью", - говорится в сообщении.
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В прошлом Мур занимал посты посла Великобритании в Турции и заместителя советника по нацбезопасности секретариата кабинета министров.
Бывший военный Алекс Янгер занимал пост главы МИ-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке составляет почти 20 лет. Янгер должен был покинуть свой пост в ноябре 2019 года по окончании пятилетнего срока, но по просьбе правительства остался на посту для обеспечения стабильности в сфере безопасности после выхода Великобритании из ЕС. На долю Янгера выпало участие в расследовании терактов 2017 года, а также инцидента в Солсбери. В апреле прошлого года Янгера постигла личная трагедия: в автокатастрофе погиб его сын Сэм.
Лондон
2 апреля 2019, 13:59
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
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СолсбериМи-6Алекс ЯнгерВеликобританияВ мире
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