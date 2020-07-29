Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием "боевиков ЧВК"

МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на срочном совещании с членами республиканского Совбеза поручил разобраться с ситуацией с задержанием якобы граждан России из частной военной компании, сообщает Sputnik Беларусь.
По словам главы государства, то, что случилось ночью, нельзя назвать иначе как чрезвычайным происшествием.
"Если это российские граждане, <…> значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", — поручил президент председателю КГБ Валерию Вакульчику.
Лукашенко добавил, что Минск не ставит целью "опорочить близкую страну".
Во время доклада Вакульчик заявил, что задержанные — "члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера". По его словам, это точно установлено. Фрагмент совещания показал телеканал "Беларусь 1".
В свою очередь, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков в эфире СТВ заявил, что "по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе".
Он добавил, что в этой связи МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений.
Российская дипмиссия в Минске сообщила в твиттере, что МИД Белоруссии официально уведомил о задержании 32 россиян в республике. Там также заявили РИА Новости, что сотрудник посольства 30 июля посетит задержанных.
Ранее белорусские СМИ со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщили о задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще одного поймали на юге страны.
Утверждается, что все они россияне, которые приехали в столицу Белоруссии в ночь на 25 июля, сначала остановились в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий.
При этом сообщается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию страны "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Лукашенко, выступая 24 июля перед пятой отдельной бригадой специального назначения, заявил, что к уличным протестам могут "подтянуть" обученных иностранцев, "профессиональных военных", "бандитов", которых в частных военных компаниях готовят для провокаций в различных государствах.