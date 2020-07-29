Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием "боевиков ЧВК"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019

МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко на срочном совещании с членами республиканского Совбеза поручил разобраться с ситуацией с задержанием якобы граждан России из частной военной компании, сообщает Sputnik Беларусь

По словам главы государства, то, что случилось ночью, нельзя назвать иначе как чрезвычайным происшествием.

"Если это российские граждане, <…> значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", — поручил президент председателю КГБ Валерию Вакульчику .

Лукашенко добавил, что Минск не ставит целью "опорочить близкую страну".

Во время доклада Вакульчик заявил, что задержанные — "члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера". По его словам, это точно установлено. Фрагмент совещания показал телеканал "Беларусь 1"

В свою очередь, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков в эфире СТВ заявил, что "по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе".

Он добавил, что в этой связи МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений.

Российская дипмиссия в Минске сообщила в твиттере , что МИД Белоруссии официально уведомил о задержании 32 россиян в республике. Там также заявили РИА Новости, что сотрудник посольства 30 июля посетит задержанных.

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщили о задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще одного поймали на юге страны.

Утверждается, что все они россияне, которые приехали в столицу Белоруссии в ночь на 25 июля, сначала остановились в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий.

При этом сообщается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию страны "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок.

Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.