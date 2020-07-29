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Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием "боевиков ЧВК"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на срочном совещании с членами республиканского Совбеза поручил разобраться с ситуацией с задержанием якобы граждан... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:44
валерий вакульчик
минск
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Нормальный президент сначала разбирается с вопросом, разбирается без шумихи. Тем более, что вопрос касается России. И только после этого делает какие-то заявления. И то предварительно переговорив с президентом России. А то, что мы видим - есть пиаровская бестолковая и грубая акция. Советую Лукашенко ждать ответной реакции России, которая, уверен, будет весьма жёсткой, но не афишируемой.
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Плохой сценарий, топорное исполнение предопределенной избирательной кампании усатого истерика
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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валерий вакульчик, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием "боевиков ЧВК"

18:47 29.07.2020 (обновлено: 21:44 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на срочном совещании с членами республиканского Совбеза поручил разобраться с ситуацией с задержанием якобы граждан России из частной военной компании, сообщает Sputnik Беларусь.
По словам главы государства, то, что случилось ночью, нельзя назвать иначе как чрезвычайным происшествием.

"Если это российские граждане, <…> значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", — поручил президент председателю КГБ Валерию Вакульчику.

Лукашенко добавил, что Минск не ставит целью "опорочить близкую страну".
Кадры задержания боевиков ЧВК в Белоруссии
Вчера, 16:15
Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"
Во время доклада Вакульчик заявил, что задержанные — "члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера". По его словам, это точно установлено. Фрагмент совещания показал телеканал "Беларусь 1".
В свою очередь, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков в эфире СТВ заявил, что "по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе".
Он добавил, что в этой связи МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений.
Российская дипмиссия в Минске сообщила в твиттере, что МИД Белоруссии официально уведомил о задержании 32 россиян в республике. Там также заявили РИА Новости, что сотрудник посольства 30 июля посетит задержанных.
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Вчера, 20:03
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Ранее белорусские СМИ со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщили о задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще одного поймали на юге страны.
Утверждается, что все они россияне, которые приехали в столицу Белоруссии в ночь на 25 июля, сначала остановились в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий.
При этом сообщается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию страны "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушителя
Вчера, 15:00
Эксперт прокомментировал задержание "боевиков ЧВК" под Минском
В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Лукашенко, выступая 24 июля перед пятой отдельной бригадой специального назначения, заявил, что к уличным протестам могут "подтянуть" обученных иностранцев, "профессиональных военных", "бандитов", которых в частных военных компаниях готовят для провокаций в различных государствах.
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Валерий ВакульчикМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нормальный президент сначала разбирается с вопросом, разбирается без шумихи. Тем более, что вопрос касается России. И только после этого делает какие-то заявления. И то предварительно переговорив с президентом России. А то, что мы видим - есть пиаровская бестолковая и грубая акция. Советую Лукашенко ждать ответной реакции России, которая, уверен, будет весьма жёсткой, но не афишируемой.
29 июля, 18:56
Владимир Белогорский
301641284424
Плохой сценарий, топорное исполнение предопределенной избирательной кампании усатого истерика
29 июля, 19:00
ppet.g6
17632027177
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