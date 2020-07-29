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Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов
Власти Москвы просят временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:47
туризм
новости - туризм
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов

18:45 29.07.2020 (обновлено: 18:47 29.07.2020)
13584
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Власти Москвы просят временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 29 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.
ВДНХ
Вчера, 11:41
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа
Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
18313215
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ТуризмНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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