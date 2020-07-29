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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200729/1575128612.html
США призывают Россию оказать давление на Дамаск
США проводят тесные консультации с Россией по ситуации в Сирии и рассчитывают, что Москва окажет на Дамаск давление для политического урегулирования конфликта в РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:45
война в сирии
россия
война в сирии
дональд трамп
совет безопасности оон
башар асад
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, война в сирии, дональд трамп, совет безопасности оон, башар асад, сирия, сша, в мире

США призывают Россию оказать давление на Дамаск

18:45 29.07.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США проводят тесные консультации с Россией по ситуации в Сирии и рассчитывают, что Москва окажет на Дамаск давление для политического урегулирования конфликта в стране, заявил заместитель помощника госсекретаря Джоэль Рэйберн
"Мы проводим очень тесные консультации с российскими партнерами и продолжаем призывать их использовать то влияние, которое у них есть на режим Асада, а мы полагаем, что это очень серьезное влияние, использовать его для давления на режим, чтобы он придерживался резолюции 2254 СБ ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта", - заявил Рэйберн в ходе телефонного брифинга.
Флаг Соединенных Штатов Америки
Вчера, 18:06Война в Сирии
США расширили санкции против Сирии
При этом он отметил, что санкции США остаются важным, но не единственным инструментом Вашингтона. Они, по словам Рэйберна, должны подталкивать власти Сирии к переговорам.
США в среду расширили санкции против Сирии, внеся в список четырех человек, в том числе сына сирийского президента Башара Асада, а также десять компаний.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 18:17Война в Сирии
Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента России
12710754
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Война в СирииРоссияВойна в СирииДональд ТрампСовет Безопасности ООНБашар АсадСирияСШАВ мире
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