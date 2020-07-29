США призывают Россию оказать давление на Дамаск

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США проводят тесные консультации с Россией по ситуации в Сирии и рассчитывают, что Москва окажет на Дамаск давление для политического урегулирования конфликта в стране, заявил заместитель помощника госсекретаря Джоэль Рэйберн
"Мы проводим очень тесные консультации с российскими партнерами и продолжаем призывать их использовать то влияние, которое у них есть на режим Асада, а мы полагаем, что это очень серьезное влияние, использовать его для давления на режим, чтобы он придерживался резолюции 2254 СБ ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта", - заявил Рэйберн в ходе телефонного брифинга.
Вчера, 18:06Война в СирииСША расширили санкции против Сирии
При этом он отметил, что санкции США остаются важным, но не единственным инструментом Вашингтона. Они, по словам Рэйберна, должны подталкивать власти Сирии к переговорам.
США в среду расширили санкции против Сирии, внеся в список четырех человек, в том числе сына сирийского президента Башара Асада, а также десять компаний.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.