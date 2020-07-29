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Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:18
матеуш моравецкий
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матеуш моравецкий, анджей дуда, лгбт-сообщество, польша, варшава, в мире

Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве

18:41 29.07.2020 (обновлено: 23:18 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
Минувшей ночью неизвестные развесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на нескольких варшавских памятниках. По данным полиции, речь идет, в частности, о памятниках Николаю Копернику, Яну Килинскому и Варшавской русалке. Позже в интернете был опубликован манифест, где поясняется, что акция проведена в рамках "борьбы с гомофобией".
"Основным условием любой цивилизованной дискуссии о толерантности является определение границ этой толерантности. Можно ли оправдать любое, даже самое иконоборческое поведение борьбой за свое видение мира? Оправдывает ли цель средства? Определенно нет!" - написал Моравецкий в Facebook.
"Каждая из сторон великого идеологического спора нашего времени, который нарастает во всем мире и последствия которого мы ощущаем и в Польше, должна понимать, что существуют определенные непроходимые границы уровня агрессии", - отметил он.
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По мнению польского премьера, "такие акты вандализма, которые мы наблюдали вчера в Варшаве, ни к чему хорошему не приводят, и у них одна цель - еще больше расколоть общество".
"Я не позволю этого! В Польше мы не допустим ошибок Запада. Мы все видим, к чему приводит терпимость к варварству. Терпимость также означает взаимность. Не уважая идеалов большинства, любое меньшинство вместо того, чтобы объединять сторонников - порождает исключительно врагов", - заключил Моравецкий.
Президент Польши Анджей Дуда недавно прямо заявил, что не допустит регистрации в своей стране однополых браков и усыновления детей однополыми парами. Это вызвало бурную негативную реакцию в ЛГБТ-сообществе и либеральной среде Польши.
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93493025
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Матеуш МоравецкийАнджей ДудаЛГБТ-сообществоПольшаВаршаваВ мире
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