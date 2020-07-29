Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве

Зона без ЛГБТ? Польша разыграет гомофобную карту против ЕС Совет Европы встревожен желанием Польши выйти из конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. На выходе настаивает консервативная партия "Закон и справедливость", в которой считают, что документ де-факто оправдывает гомосексуальную идеологию.