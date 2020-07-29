В Совфеде отреагировали на решение США подвинуть войска ближе к России

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россия учтет военные планы Вашингтона в Европе и нацелит свои системы на новые зоны дислокации американских войск, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Олег Морозов Россия учтет военные планы Вашингтона в Европе и нацелит свои системы на новые зоны дислокации американских войск, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США перебросят часть военных к границам России для ее "сдерживания". Он отметил, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы. Эспер также сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысяч - в Италию и Бельгию. По данным СМИ, туда же будет перенесен и штаб сил США в Европе.

"Решение ожидаемое. Оно имеет несколько аспектов. Первый - Германия перестала быть партнером "чего изволите", и за это ее наказывают" - сказал сенатор.

Второй аспект, по его словам, состоит в том, что кандидаты на замену были давно, и они готовы за это платить собственной безопасностью.

"Правда, не бескорыстно. Ясно, что они получат дополнительные финансовые вливания", - отметил Морозов.