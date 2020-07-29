Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575128449.html
В Совфеде отреагировали на решение США подвинуть войска ближе к России
Россия учтет военные планы Вашингтона в Европе и нацелит свои системы на новые зоны дислокации американских войск, заявил РИА Новости в среду член... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:42
россия
марк эспер
олег морозов
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152347/32/1523473235_0:227:2836:1822_1400x0_80_0_0_de5269a36216e59809e074159bbe2fe5.jpg
https://ria.ru/20200729/1575121630.html
https://ria.ru/20200729/1575127877.html
Формально, ракеты должны быть нацелены на ВСЕ страны, которые входят в блок НАТО или на территории которых есть базы США. Ведь никто не может гарантировать, что в той же Чехии или Японии нет американского ЯО. Значит, с военной точки зрения - это цели.
47
а нельзя ли нанести упреждающий ядерный удар? обещали же к нам не двигать.. хоть и на словах, но все же.. а скажем, что перепугались до ус... ки и рука дрогнула... может еще раз дрогнуть...
29
14
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152347/32/1523473235_0:227:2836:1822_1400x0_80_0_0_de5269a36216e59809e074159bbe2fe5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152347/32/1523473235_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_09c3e167bc54dffd5917300f988e2d30.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152347/32/1523473235_394:0:2442:2048_1400x0_80_0_0_927e5bfc92830e4ba332f66195120d63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, марк эспер, олег морозов, сша, безопасность, в мире

В Совфеде отреагировали на решение США подвинуть войска ближе к России

18:40 29.07.2020 (обновлено: 19:42 29.07.2020)
6067
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россия учтет военные планы Вашингтона в Европе и нацелит свои системы на новые зоны дислокации американских войск, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США перебросят часть военных к границам России для ее "сдерживания". Он отметил, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы. Эспер также сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысяч - в Италию и Бельгию. По данным СМИ, туда же будет перенесен и штаб сил США в Европе.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Вчера, 17:07
США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих
"Решение ожидаемое. Оно имеет несколько аспектов. Первый - Германия перестала быть партнером "чего изволите", и за это ее наказывают" - сказал сенатор.
Второй аспект, по его словам, состоит в том, что кандидаты на замену были давно, и они готовы за это платить собственной безопасностью.
"Правда, не бескорыстно. Ясно, что они получат дополнительные финансовые вливания", - отметил Морозов.
Третьим аспектом сенатор назвал то, что появляется удобный предлог "подвинуть" ракеты ближе к России. "Ответ будет очевидным - сменим цели и поставим под удар новые зоны дислокации американских войск" - заключил Морозов.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Вчера, 18:30
Косачев обвинил США в нарушении Основополагающего акта Россия-НАТО
18982132
Обсудить 14
РоссияМарк ЭсперОлег МорозовСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Формально, ракеты должны быть нацелены на ВСЕ страны, которые входят в блок НАТО или на территории которых есть базы США. Ведь никто не может гарантировать, что в той же Чехии или Японии нет американского ЯО. Значит, с военной точки зрения - это цели.
29 июля, 18:46
КИКонстантин Имярек
4511000
а нельзя ли нанести упреждающий ядерный удар? обещали же к нам не двигать.. хоть и на словах, но все же.. а скажем, что перепугались до ус... ки и рука дрогнула... может еще раз дрогнуть...
29 июля, 19:16
qqwests
16100003
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Косачев обвинил США в нарушении Основополагающего акта Россия-НАТО
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призывают Россию оказать давление на Дамаск
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Один доллар
Названа новая угроза для экономики США
Подводная лодка Б-274 Петропавловск-Камчатский во время Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ на Кронштадтском рейде
Китайского блогера восхитил "главный козырь" российского ВМФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Ливия
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский во время пресс-конференции
Балуевский прокомментировал заявление США о выводе сил из Германии
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова поднимет в суде вопрос о том, был ли актер за рулем
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
Лента новостейМолния