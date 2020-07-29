В Курганской области перестраивают систему спортподготовки детей

КУРГАН, 29 июл – РИА Новости. Перестроить работу в . Перестроить работу в Курганской области по спортивной подготовке детей по трем наиболее популярным в регионе видам спорта - хоккею, футболу и спортивным единоборствам - решено на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при губернаторе области, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам начальника Управления по физической культуре и спорту Александра Васильева, система хоккейной подготовки уже почти выстроена. Он сообщил, что планируется открыть секцию хоккея на базе корта в парке "Молодежный" в Кургане и начать проводить выездные семинары в районах. Специализированный класс по хоккею создадут на базе Шадринской спортивной школы-интерната.

"Тренироваться ребята будут в Шадринске на ледовой арене, строительство которой завершается. Ее оснастят новым современным оборудованием и планируют открыть в конце этого года – начале следующего года . В систему хоккейной подготовки также будут включены Ледовый дворец имени Н.В. Парышева, хоккейные корты в городах и районах", - отмечает пресс-служба.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в рамках проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" в регионе установили 13 новых хоккейных коробок. В этом году появятся еще четыре.

"К 2024 году у нас в каждом из 24 районных центров будет хоккейный корт. Две современные ледовые арены – в Кургане и Шадринске. Этого более, чем достаточно, это очень хороший уровень. Нужно заниматься настройкой единой системы, в которой должны быть задействованы тысячи ребятишек. Из тех, кто имеет хорошие показатели, система должна выращивать чемпионов. То же самое касается футбола и единоборств. Системы подготовки должны быть выстроены по принципу пирамиды, когда идет сопровождение ребенка от низового звена до федерального уровня", - сказал губернатор региона Вадим Шумков.

Пресс-служба уточняет, что система футбольной подготовки будет выстроена с учетом соглашения, подписанного губернатором с министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом. Инфраструктура для развития этого вида спорта также модернизируется. Уложены искусственные футбольные поля в Каргаполье, Кетово, Шадринске, в Кургане на стадионе КЗКТ и на стадионе в Заозерном. Идет реконструкция стадиона "Синтез", ремонтируется стадион в Далматово.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Александр Васильев рассказал о создании Центра спортивных единоборств на базе спорткомплекса "Турбинка" в Кургане. На его ремонт выделены 16 миллионов рублей, уже приступили к фасадным работам, в плане и ремонт залов. После того, как объект приведут в порядок, там откроют второй филиал авторской школы единоборств "Шторм" Александра Шлеменко – одного из самых титулованных российских бойцов смешанных единоборств.