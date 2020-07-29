https://ria.ru/20200729/1575127877.html
Косачев обвинил США в нарушении Основополагающего акта Россия-НАТО
Присутствие в Европе США нужно больше, чем самим европейцам, к тому же размещение дополнительных сил в восточных странах континента нарушает "Основополагающий... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:30
2020-07-29T18:30
россия
марк эспер
нато
константин косачев
сша
безопасность
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марк эспер, нато, константин косачев, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Присутствие в Европе США нужно больше, чем самим европейцам, к тому же размещение дополнительных сил в восточных странах континента нарушает "Основополагающий акт Россия – НАТО
", заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер
заявил, что США перебросят часть военных к границам России для ее "сдерживания", отметив, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы. Эспер также сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысячи будут выведены из Германии в Италию и Бельгию. По данным СМИ, туда же будет перенесен и штаб сил США в Европе.
"Начнем с того, что "штаб сил США в Европе", где бы он ни находился - абсолютный анахронизм времен холодной войны, когда в условиях расколотой Европы западноевропейцам действительно было важно военное покрытие США. Сейчас если такое прикрытие кому-то и нужно, то только самим американцам, которые продолжают провоцировать расколы в Европе по принципу "разделяй и властвуй", - сказал сенатор.
По словам политика, пока сохраняется НАТО, страны блока могут договариваться между собой, где и какие военные силы содержать. "Могут, но за одним исключением. Речь идет о восточноевропейских странах, вступивших в блок после 1997 года", - добавил он.
Косачев напомнил, что тогда появился "Основополагающий акт Россия – НАТО", где есть прямой запрет на дислоцирование на постоянной основе существенных вооруженных сил и вооружений на территории "новичков". "Польша и страны Балтии, разумеется, в эту категорию входят. И размещение там американских войск будет прямым и агрессивным нарушением Акта", - заключил политик.