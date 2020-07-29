Косачев обвинил США в нарушении Основополагающего акта Россия-НАТО

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Присутствие в Европе США нужно больше, чем самим европейцам, к тому же размещение дополнительных сил в восточных странах континента нарушает " Присутствие в Европе США нужно больше, чем самим европейцам, к тому же размещение дополнительных сил в восточных странах континента нарушает " Основополагающий акт Россия – НАТО ", заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США перебросят часть военных к границам России для ее "сдерживания", отметив, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы. Эспер также сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысячи будут выведены из Германии в Италию и Бельгию. По данным СМИ, туда же будет перенесен и штаб сил США в Европе.

"Начнем с того, что "штаб сил США в Европе", где бы он ни находился - абсолютный анахронизм времен холодной войны, когда в условиях расколотой Европы западноевропейцам действительно было важно военное покрытие США. Сейчас если такое прикрытие кому-то и нужно, то только самим американцам, которые продолжают провоцировать расколы в Европе по принципу "разделяй и властвуй", - сказал сенатор.

По словам политика, пока сохраняется НАТО, страны блока могут договариваться между собой, где и какие военные силы содержать. "Могут, но за одним исключением. Речь идет о восточноевропейских странах, вступивших в блок после 1997 года", - добавил он.