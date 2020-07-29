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Косачев обвинил США в нарушении Основополагающего акта Россия-НАТО
Присутствие в Европе США нужно больше, чем самим европейцам, к тому же размещение дополнительных сил в восточных странах континента нарушает "Основополагающий... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:30
россия
марк эспер
нато
константин косачев
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, марк эспер, нато, константин косачев, сша, безопасность, в мире

Косачев обвинил США в нарушении Основополагающего акта Россия-НАТО

18:30 29.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Присутствие в Европе США нужно больше, чем самим европейцам, к тому же размещение дополнительных сил в восточных странах континента нарушает "Основополагающий акт Россия – НАТО", заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США перебросят часть военных к границам России для ее "сдерживания", отметив, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы. Эспер также сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысячи будут выведены из Германии в Италию и Бельгию. По данным СМИ, туда же будет перенесен и штаб сил США в Европе.
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"Начнем с того, что "штаб сил США в Европе", где бы он ни находился - абсолютный анахронизм времен холодной войны, когда в условиях расколотой Европы западноевропейцам действительно было важно военное покрытие США. Сейчас если такое прикрытие кому-то и нужно, то только самим американцам, которые продолжают провоцировать расколы в Европе по принципу "разделяй и властвуй", - сказал сенатор.
По словам политика, пока сохраняется НАТО, страны блока могут договариваться между собой, где и какие военные силы содержать. "Могут, но за одним исключением. Речь идет о восточноевропейских странах, вступивших в блок после 1997 года", - добавил он.
Косачев напомнил, что тогда появился "Основополагающий акт Россия – НАТО", где есть прямой запрет на дислоцирование на постоянной основе существенных вооруженных сил и вооружений на территории "новичков". "Польша и страны Балтии, разумеется, в эту категорию входят. И размещение там американских войск будет прямым и агрессивным нарушением Акта", - заключил политик.
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