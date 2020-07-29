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Пассажиров берлинского аэропорта Тегель начали проверять на коронавирус
В берлинском аэропорту Тегель началось проведение тестов на коронавирус в терминале А, заявили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:37
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, в мире

Пассажиров берлинского аэропорта Тегель начали проверять на коронавирус

18:29 29.07.2020 (обновлено: 18:37 29.07.2020)
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© РИА Новости / Артур АлександровГлавный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине
© РИА Новости / Артур Александров
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. В берлинском аэропорту Тегель началось проведение тестов на коронавирус в терминале А, заявили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Тесты в Тегеле стартовали, в четверг запланировано начать проведение тестов во (втором столичном аэропорту) Шенефельде", - заявил сотрудник пресс-службы.
Ранее власти ФРГ приняли решение о тестировании граждан, которые прибывают в страну из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. В настоящее время тесты в Тегеле и Шенефельде проводятся бесплатно и пока ещё на добровольной основе, сообщили в пресс-службе. Однако в обоих аэропортах проводятся работы по организации обязательных тестов, для этого готовятся специальные помещения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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