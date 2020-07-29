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Пассажиров берлинского аэропорта Тегель начали проверять на коронавирус
В берлинском аэропорту Тегель началось проведение тестов на коронавирус в терминале А, заявили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:29
2020-07-29T18:37
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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