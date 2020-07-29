В Воронеже экс-борца с коррупцией осудили за мошенничество

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Бывший заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Воронежской области получил четыре года колонии за мошенничество на 10 миллионов рублей, сообщил журналистам старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

По данным прокуратуры, бывший заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Воронежской области Виталий Чермашенцев обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

"Как установлено судом, Чермашенцев совершил хищение 10 млн рублей, принадлежащих предпринимателю, введя его в заблуждение о том, что в силу занимаемого служебного положения он может оказать общее покровительство его бизнесу со стороны государственных и контролирующих органов", - говорится в сообщении Усова.

По ее данным, с апреля 2015 по май 2019 года Чермашенцев ежемесячно получал от посредника по 200 тысяч рублей за якобы оказываемое покровительство. Как отмечает прокуратура, никаких "обещанных действий в пользу предпринимателя полицейский не совершал".

Приговор Чермашенцеву Центральный районный суд вынес 29 июля.

"Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Чермашенцев лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года", - информирует прокуратура.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.