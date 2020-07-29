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Источник назвал причину переноса старта "Протон-М"
Замечание к системе управления разгонного блока "Бриз-М" стало причиной переноса пуска ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:22
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Источник назвал причину переноса старта "Протон-М"

18:19 29.07.2020 (обновлено: 18:22 29.07.2020)
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© Фото : КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замечание к системе управления разгонного блока "Бриз-М" стало причиной переноса пуска ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур с 30 на 31 июля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что старт "Протона" отложен на сутки для дополнительных проверок узлов и агрегатов.
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"При проверках системы управления разгонного блока "Бриз-М" было получено замечание, поэтому пуск ракеты "Протон-М" был перенесен на сутки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, данное замечание не представляет проблемы для осуществления старта 31 июля.
По информации "Роскосмоса", пуск "Протона" намечается в пятницу в 0.25 мск. Весь полет вплоть до отделения космических аппаратов должен занять более 18 часов и стать самым продолжительным в истории пусков "Протона".
Для ракеты "Протон" это будет первый и единственный в 2020 году старт. Он также станет восьмым космическим пуском России в этом году.
Отправка "Экспрессов" на орбиту планировалась на конец марта, но ракету пришлось вернуть в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.
Космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" изготовлены компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь" на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Ожидается, что они будут работать 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком ДМ-03
Вчера, 16:53РИА Наука
Пуск ракеты "Протон-М" отложили на сутки
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РИА НаукаРоссияПротон-МКосмос - РИА Наука
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