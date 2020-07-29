Источник назвал причину переноса старта "Протон-М"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замечание к системе управления разгонного блока " Замечание к системе управления разгонного блока " Бриз-М " стало причиной переноса пуска ракеты-носителя " Протон-М " с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур с 30 на 31 июля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее " Роскосмос " сообщил, что старт "Протона" отложен на сутки для дополнительных проверок узлов и агрегатов.

"При проверках системы управления разгонного блока "Бриз-М" было получено замечание, поэтому пуск ракеты "Протон-М" был перенесен на сутки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данное замечание не представляет проблемы для осуществления старта 31 июля.

По информации "Роскосмоса", пуск "Протона" намечается в пятницу в 0.25 мск. Весь полет вплоть до отделения космических аппаратов должен занять более 18 часов и стать самым продолжительным в истории пусков "Протона".

Для ракеты "Протон" это будет первый и единственный в 2020 году старт. Он также станет восьмым космическим пуском России в этом году.

Отправка "Экспрессов" на орбиту планировалась на конец марта, но ракету пришлось вернуть в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.