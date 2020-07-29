Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента России

"В ходе встречи также обсуждалось развитие событий в Сирии, в том числе было отмечено, что продолжающиеся со стороны ряда стран враждебные политические и экономические действия против сирийского народа и непрерывное вмешательство во внутренние дела являются основными причинами нахождению террористов в Сирии", - пишет пресс-служба.