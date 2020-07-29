Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента России

БЕЙРУТ, 29 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске специального представителя президента России по САР Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, передает пресс-служба президентского дворца.
Лаврентьев передал президенту и народу Сирии поздравления с успешным проведением парламентских выборов.
"В ходе встречи также обсуждалось развитие событий в Сирии, в том числе было отмечено, что продолжающиеся со стороны ряда стран враждебные политические и экономические действия против сирийского народа и непрерывное вмешательство во внутренние дела являются основными причинами нахождению террористов в Сирии", - пишет пресс-служба.
Также сирийский лидер обсудил с российской делегацией процесс подготовки ко встречи конституционной комиссии по Сирии в Женеве в следующем месяце и необходимость активных действий разных сторон для создания благоприятной атмосферы переговорам.
Вчера, 18:06Война в СирииСША расширили санкции против Сирии