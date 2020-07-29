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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента России
Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске специального представителя президента России по САР Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:17
война в сирии
сергей вершинин
александр лаврентьев
война в сирии
башар асад
сирия
дамаск (город)
в мире
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353
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сергей вершинин, александр лаврентьев, война в сирии, башар асад, сирия, дамаск (город), в мире

Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента России

18:17 29.07.2020
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
БЕЙРУТ, 29 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске специального представителя президента России по САР Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, передает пресс-служба президентского дворца.
Лаврентьев передал президенту и народу Сирии поздравления с успешным проведением парламентских выборов.
"В ходе встречи также обсуждалось развитие событий в Сирии, в том числе было отмечено, что продолжающиеся со стороны ряда стран враждебные политические и экономические действия против сирийского народа и непрерывное вмешательство во внутренние дела являются основными причинами нахождению террористов в Сирии", - пишет пресс-служба.
Также сирийский лидер обсудил с российской делегацией процесс подготовки ко встречи конституционной комиссии по Сирии в Женеве в следующем месяце и необходимость активных действий разных сторон для создания благоприятной атмосферы переговорам.
Флаг Соединенных Штатов Америки
Вчера, 18:06Война в Сирии
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Война в СирииСергей ВершининАлександр ЛаврентьевВойна в СирииБашар АсадСирияДамаск (город)В мире
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