Балуевский прокомментировал заявление США о выводе сил из Германии

Ранее глава Пентагона заявил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой. Текущий план Европейского командования США - снизить численность военных в Германии с примерно 36 тысяч до 24 тысяч. 4500 военнослужащих бронетанковых войск вернутся в США, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге. В будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.