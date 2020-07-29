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Балуевский прокомментировал заявление США о выводе сил из Германии
Заявления о выводе американских войск из Германии – "пропагандистская шумиха", но даже вывод и перемещение части американских войск в Европе не изменят... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:12
марк эспер
юрий балуевский
германия
сша
безопасность
в мире
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353
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марк эспер, юрий балуевский, германия, сша, безопасность, в мире

Балуевский прокомментировал заявление США о выводе сил из Германии

18:12 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинНачальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский во время пресс-конференции
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заявления о выводе американских войск из Германии – "пропагандистская шумиха", но даже вывод и перемещение части американских войск в Европе не изменят соотношения военных сил в регионе, заявил РИА Новости экс-начальник генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский, комментируя слова главы Пентагона Марка Эспера.
Ранее глава Пентагона заявил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой. Текущий план Европейского командования США - снизить численность военных в Германии с примерно 36 тысяч до 24 тысяч. 4500 военнослужащих бронетанковых войск вернутся в США, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге. В будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.
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"Заявления о выводе американских войск из Германии – это пропагандистская шумиха, которой не стоит придавать особого значения. Это тактические моменты, никаких существенных изменений в балансе военных сил в Европе не произойдет", - заявил Балуевский.
Генерал считает, что американцы в любом случае в том или ином виде останутся в регионе, где есть возможность воздействовать на геополитику и получать хорошие деньги за свое участие в "так называемом демократическом процессе".
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Марк ЭсперЮрий БалуевскийГерманияСШАБезопасностьВ мире
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