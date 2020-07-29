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Балуевский прокомментировал заявление США о выводе сил из Германии
Заявления о выводе американских войск из Германии – "пропагандистская шумиха", но даже вывод и перемещение части американских войск в Европе не изменят... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:12
2020-07-29T18:12
марк эспер
юрий балуевский
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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марк эспер, юрий балуевский, германия, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Заявления о выводе американских войск из Германии – "пропагандистская шумиха", но даже вывод и перемещение части американских войск в Европе не изменят соотношения военных сил в регионе, заявил РИА Новости экс-начальник генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский
, комментируя слова главы Пентагона Марка Эспера
.
Ранее глава Пентагона заявил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой. Текущий план Европейского командования США - снизить численность военных в Германии с примерно 36 тысяч до 24 тысяч. 4500 военнослужащих бронетанковых войск вернутся в США, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге. В будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.
"Заявления о выводе американских войск из Германии – это пропагандистская шумиха, которой не стоит придавать особого значения. Это тактические моменты, никаких существенных изменений в балансе военных сил в Европе не произойдет", - заявил Балуевский.
Генерал считает, что американцы в любом случае в том или ином виде останутся в регионе, где есть возможность воздействовать на геополитику и получать хорошие деньги за свое участие в "так называемом демократическом процессе".