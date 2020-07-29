https://ria.ru/20200729/1575126159.html
В Париже ограбили квартиру в присутствии жильца, сообщили СМИ
Грабители, пробравшиеся, предположительно, через открытое окно, обокрали квартиру в Париже на сумму, превышающую миллион евро в присутствии хозяйки, которая... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:07
2020-07-29T18:07
париж
в мире
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https://ria.ru/20200723/1574819981.html
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, в мире