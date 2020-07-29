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В Париже ограбили квартиру в присутствии жильца, сообщили СМИ
Грабители, пробравшиеся, предположительно, через открытое окно, обокрали квартиру в Париже на сумму, превышающую миллион евро в присутствии хозяйки, которая... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:07
париж
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
париж, в мире

В Париже ограбили квартиру в присутствии жильца, сообщили СМИ

18:07 29.07.2020
1606
© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции
© Fotolia / joseph_hilfiger
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Грабители, пробравшиеся, предположительно, через открытое окно, обокрали квартиру в Париже на сумму, превышающую миллион евро в присутствии хозяйки, которая спала.
Как передаёт газета Figaro, от действий квартирных воров в ночь на вторник пострадала британка, живущая в V округе французской столицы и оставившая открытым окно.
"Грабители унесли восемь подписанных картин, включая две работы мастера Пьера Сулажа. Также они украли украшения и наличные деньги", - отмечает издание. Общая стоимость украденного оценивается между одним и двумя миллионами евро.
Пьер Сулаж - ныне живущий художник-абстракционист, отметивший в 2019 году своё столетие.
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