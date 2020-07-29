Китайского блогера восхитил "главный козырь" российского ВМФ

День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В российских городах проходят парады. В 2020 году праздник пришелся на 26 июля.
На фото: парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы.
День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В российских городах проходят парады. В 2020 году праздник пришелся на 26 июля.
На фото: парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы.
Первыми торжественные мероприятия начались на Дальнем Востоке. Смотр кораблей впервые за пять лет прошел в бухте Золотой рог. Строй возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг".
На фото: десантный катер "Иван Пасько".
Первыми торжественные мероприятия начались на Дальнем Востоке. Смотр кораблей впервые за пять лет прошел в бухте Золотой рог. Строй возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг".
На фото: десантный катер "Иван Пасько".
В акватории Кронштадта состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали 46 кораблей и более 40 единиц воздушной техники. Принимал парад президент Владимир Путин.
На фото: корвет "Бойкий" в Санкт-Петербурге.
В акватории Кронштадта состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали 46 кораблей и более 40 единиц воздушной техники. Принимал парад президент Владимир Путин.
На фото: корвет "Бойкий" в Санкт-Петербурге.
В 2020 году участником Главного парада ВМФ впервые стал самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир".
На фото: штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.
В 2020 году участником Главного парада ВМФ впервые стал самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир".
На фото: штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.
Морскую часть парада в Санкт-Петербурге открыли противодиверсионные катера "Нахимовец" и "Юнармеец Заполярья". В смотре участвовали корабли различных классов — от фрегатов до гидрографических катеров.
На фото: ракетный катер "Чувашия" проекта 1241.
Морскую часть парада в Санкт-Петербурге открыли противодиверсионные катера "Нахимовец" и "Юнармеец Заполярья". В смотре участвовали корабли различных классов — от фрегатов до гидрографических катеров.
На фото: ракетный катер "Чувашия" проекта 1241.
Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов перед началом парада обошли строй кораблей на катере "Раптор" в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов перед началом парада обошли строй кораблей на катере "Раптор" в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
На параде представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.
На фото: экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг".
На параде представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.
На фото: экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг".
Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил парусный линейный корабль "Полтава" — копия первого российского линейного корабля Балтийского флота XVI века.
На фото: моряки Черноморского флота ВМФ России на церемонии возложения цветов к памятнику "Морякам Новороссийской военно-морской базы, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на ее страже в мирное время".
Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил парусный линейный корабль "Полтава" — копия первого российского линейного корабля Балтийского флота XVI века.
На фото: моряки Черноморского флота ВМФ России на церемонии возложения цветов к памятнику "Морякам Новороссийской военно-морской базы, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на ее страже в мирное время".
Главный парад ВМФ смогли увидеть не все: в 2020 году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции проезд в Кронштадт ограничили. Зрители могли попасть на мероприятия с помощью пропуска или специального приглашения.
На фото: десантник на парашюте совершает посадку на параде в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе.
Главный парад ВМФ смогли увидеть не все: в 2020 году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции проезд в Кронштадт ограничили. Зрители могли попасть на мероприятия с помощью пропуска или специального приглашения.
На фото: десантник на парашюте совершает посадку на параде в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе.
Владимир Путин назвал День Военно-морского флота большим праздником для всей страны и отметил, что проведение парадов становится хорошей традицией. На торжественных мероприятиях глава государства пообещал оснастить флот гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире.
Владимир Путин назвал День Военно-морского флота большим праздником для всей страны и отметил, что проведение парадов становится хорошей традицией. На торжественных мероприятиях глава государства пообещал оснастить флот гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире.
По словам Владимира Путина, в 2020 году российский флот пополнят 40 кораблей и судов различных классов.
По словам Владимира Путина, в 2020 году российский флот пополнят 40 кораблей и судов различных классов.
Военно-морские парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске и Севастополе. Кроме того, впервые в истории России парад состоялся в дагестанском Каспийске.
На фото: салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. На первом плане: гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
Военно-морские парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске и Севастополе. Кроме того, впервые в истории России парад состоялся в дагестанском Каспийске.
На фото: салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. На первом плане: гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В российских городах проходят парады. В 2020 году праздник пришелся на 26 июля.
На фото: парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы.
Первыми торжественные мероприятия начались на Дальнем Востоке. Смотр кораблей впервые за пять лет прошел в бухте Золотой рог. Строй возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг".
На фото: десантный катер "Иван Пасько".
В акватории Кронштадта состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали 46 кораблей и более 40 единиц воздушной техники. Принимал парад президент Владимир Путин.
На фото: корвет "Бойкий" в Санкт-Петербурге.
В 2020 году участником Главного парада ВМФ впервые стал самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир".
На фото: штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.
Морскую часть парада в Санкт-Петербурге открыли противодиверсионные катера "Нахимовец" и "Юнармеец Заполярья". В смотре участвовали корабли различных классов — от фрегатов до гидрографических катеров.
На фото: ракетный катер "Чувашия" проекта 1241.
Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов перед началом парада обошли строй кораблей на катере "Раптор" в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
На параде представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.
На фото: экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг".
Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил парусный линейный корабль "Полтава" — копия первого российского линейного корабля Балтийского флота XVI века.
На фото: моряки Черноморского флота ВМФ России на церемонии возложения цветов к памятнику "Морякам Новороссийской военно-морской базы, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на ее страже в мирное время".
Главный парад ВМФ смогли увидеть не все: в 2020 году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции проезд в Кронштадт ограничили. Зрители могли попасть на мероприятия с помощью пропуска или специального приглашения.
На фото: десантник на парашюте совершает посадку на параде в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе.
Владимир Путин назвал День Военно-морского флота большим праздником для всей страны и отметил, что проведение парадов становится хорошей традицией. На торжественных мероприятиях глава государства пообещал оснастить флот гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире.
По словам Владимира Путина, в 2020 году российский флот пополнят 40 кораблей и судов различных классов.
Военно-морские парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске и Севастополе. Кроме того, впервые в истории России парад состоялся в дагестанском Каспийске.
На фото: салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. На первом плане: гвардейский ракетный крейсер "Варяг".