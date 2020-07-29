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В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:05
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, измир, стамбул, в мире

В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

18:02 29.07.2020 (обновлено: 18:05 29.07.2020)
13684
© РИА НовостиСитуация в Турции в связи COVID-19
Ситуация в Турции в связи COVID-19
© РИА Новости
АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
Как говорил Коджа накануне, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных. Общее число заразившихся достигло 228 тысяч, умерших – 5645. С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введенных из-за пандемии.
"Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но волна еще продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, числа случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры", - сказал Коджа журналистам.
Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, на повестке дня новых ограничений нет. Министр призвал граждан повсеместно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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