В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
Как говорил Коджа накануне, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных. Общее число заразившихся достигло 228 тысяч, умерших – 5645. С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введенных из-за пандемии.
Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, на повестке дня новых ограничений нет. Министр призвал граждан повсеместно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
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