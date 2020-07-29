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В Германии рассказали о возможных санкциях за контрабанду оружия в Ливии
Возможные санкции за нарушение оружейного эмбарго в Ливии могут быть приняты Евросоюзом в рамках уже существующего санкционного режима по ливийскому конфликту и РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:01
кристофер бургер
халифа хафтар
мид германии
евросоюз
ливия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кристофер бургер, халифа хафтар, мид германии, евросоюз, ливия, в мире

В Германии рассказали о возможных санкциях за контрабанду оружия в Ливии

18:01 29.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Возможные санкции за нарушение оружейного эмбарго в Ливии могут быть приняты Евросоюзом в рамках уже существующего санкционного режима по ливийскому конфликту и будут направлены на физических лиц и предприятия, причастные к поставкам вооружений, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
В середине июля лидеры Германии, Франции и Италии заявили, что готовы рассмотреть возможность введения новых санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии.
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"Мы сейчас обсуждаем новые санкции с европейскими партнерами против таких лиц и предприятий, которые участвуют в контрабанде оружия в Ливии. Речь идет о том, чтобы добиться санкций против физических лиц или компаний, которые могут заморозить их имущество в ЕС и, в случае физических лиц, отказывать во въезде в ЕС", - заявил он на брифинге в среду.
Он пояснил, что это может быть сделано в рамках уже существующего санкционного режима по Ливии, который направлен против тех, кто "подрывает мирный процесс". Он напомнил, что сейчас в рамках этого режима 16 лицам запрещен въезд, имущество еще 19 заморожено. "Мы обсуждаем с европейскими партнерами включение в список дополнительных лиц и фирм с оглядкой на их причастность к поставкам вооружений", - добавил Бургер.
В середине июня представитель МИД Франции заявлял, что главным препятствием для установления мира в Ливии является систематическое нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, в частности, со стороны Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал действия Франции в отношении Ливии "разрушительными".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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Макрон призвал ввести санкции для урегулирования в Ливии
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Кристофер БургерХалифа ХафтарМИД ГерманииЕвросоюзЛивияВ мире
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