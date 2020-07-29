В Германии рассказали о возможных санкциях за контрабанду оружия в Ливии

"Мы сейчас обсуждаем новые санкции с европейскими партнерами против таких лиц и предприятий, которые участвуют в контрабанде оружия в Ливии. Речь идет о том, чтобы добиться санкций против физических лиц или компаний, которые могут заморозить их имущество в ЕС и, в случае физических лиц, отказывать во въезде в ЕС", - заявил он на брифинге в среду.

Он пояснил, что это может быть сделано в рамках уже существующего санкционного режима по Ливии, который направлен против тех, кто "подрывает мирный процесс". Он напомнил, что сейчас в рамках этого режима 16 лицам запрещен въезд, имущество еще 19 заморожено. "Мы обсуждаем с европейскими партнерами включение в список дополнительных лиц и фирм с оглядкой на их причастность к поставкам вооружений", - добавил Бургер.