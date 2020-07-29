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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575125323.html
В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 10 139
Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Ростовской области с начала пандемии, это почти 80% от числа заболевших, сообщило правительство региона. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 10 139

17:56 29.07.2020
83
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Ростовской области с начала пандемии, это почти 80% от числа заболевших, сообщило правительство региона.
По данным областного управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе 12674 случая инфицирования COVID-19, в том числе 136 за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции - 1,09.
"За весь период в области выздоровели уже 10139 заболевших, в том числе за последние сутки – 159", - говорится в сообщении.
Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 860 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 51 человек. За весь период в области умерли 215 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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