В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 10 139

"За весь период в области выздоровели уже 10139 заболевших, в том числе за последние сутки – 159", - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 860 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 51 человек. За весь период в области умерли 215 пациентов с коронавирусом.